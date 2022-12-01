葉倫：FTX倒台是加密幣行業的雷曼時刻

美國財長葉倫（Janet Yellen）周三（30日）表示，慶幸最近加密貨幣市場的動盪並沒有擴及傳統銀行業，但她對該行業抱持懷疑態度，認為這是需要充分監管的領域。她並提及，加密貨幣危機相當於該行業的「雷曼時刻」。

葉倫出席《紐約時報》舉辦的DealBook峰會時指出，針對加密貨幣資產提供客戶充份保護至關重要，「我認為過去幾周以及更早發生的事，都顯示這個行業確實需要有足夠的規範，但目前卻沒有」。

FTX在11月聲請破產保護，這家加密貨幣交易商表示積欠前50大債權人共計近31億美元。FTX垮台，代表該公司100萬個顧客與其他投資者數十億美元的資金血本無歸。

葉倫提及，美國正與盟友討論規範加密幣事宜，美財政部也完成一些報告，列出重大擔憂。她認為，其中一項優先要務是必須保護客戶資產，並且隔離這些資產以避免類似FTX的問題發生。

葉倫直言，這場加密貨幣危機是該行業的「雷曼時刻（Lehman moment）」，意指2008年雷曼兄弟投資銀行破產一事，當時引發股市大崩盤，導致美國政府提出7,000億美元為金融業紓困。

葉倫形容加密貨幣是「危險資產」，並表示「在加密幣行業的雷曼時刻，加密幣已大到對投資者造成嚴重傷害」。

但她提及，「就我們所見，所幸FTX破產並未蔓延至傳統金融業，銀行監管機關對加密幣的態度一直非常謹慎。」

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