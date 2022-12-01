鮑爾一席話市場嗨翻 演講6大重點一次看

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）30日於布魯金斯學會發表演說時釋出鴿派訊號，暗示聯準會最快有望於12月放慢升息腳步，使市場情緒受到提振，華爾街股市終場收紅。以下整理鮑爾30日談話的重點：

一、升息列車有望降速行駛

鮑爾表示，隨著利率逐漸接近足以降低通膨的限制性水平，此時放緩升息步伐是合理的，因此放慢升息的時機點最快可能落在12月中的會議上。外界普遍預期，聯邦公開市場委員會（FOMC）本月的會議會將升息幅度縮小至2碼（50個基點），以確保通膨持續下降，並同時避免經濟陷入衰退危機。

二、抗通膨之役未完

不過鮑爾也重申，「儘管出現了一些充滿希望的發展，但是若要恢復價格穩定，我們還有很長的路要走」，他強調，升息和減持債券等政策都需要一段時間才能在系統中發揮效用，因此在出現真正的進展前，將會繼續維持緊縮性貨幣政策。

鮑爾也在談話中表示，短期數據可能具有欺騙性，因此他需要看到更多具有一致性的數據，證明通膨真的在穩步下降。

三、謹記歷史教訓

鮑爾指出，考量到目前聯準會透過緊縮性政策取得的進展，放緩升息步伐的時間點實際上顯得較不重要，更重要的是聯準會需要將利率進一步提高至多少、以及利率需要在限制性水準維持的時間長短。

為了使價格回穩，限制性水準仍需維持一段時間，鮑爾強調，從歷史便可看出不應過早放寬貨幣政策，聯準會必須堅持到底，直至抗通膨的工作完成為止。

四、終端利率將高於預期

聯準會於今年9月釋出的報告顯示，FOMC預估本次升息循環的終端利率會落在4.6%，不過鮑爾30日表示，利率峰值將會略高於當時的預測。根據芝加哥商品交易所集團（CME Group）的數據，目前市場普遍預估峰值會落在5%至5.25%的區間。

五、就業市場僅有初步放緩跡象

至於就業市場的前景，鮑爾認為，目前僅出現「重新平衡的初步跡象」。他分析道，疫情期間出現了「過度退休」（excess retirements）的情況，導致勞動力市場緊俏，推動薪資上漲，鮑爾重申，薪資強勁增長是一件好事，但這樣的成長若要能長久持續下去，便必須與通膨的幅度維持一致。

六、經濟有望軟著陸

鮑爾在演說中強調，由於升息可能需要數個月甚至數年才能對經濟發揮影響，因此聯準會傾向於採用更緩慢的模式，在長時間內持續小幅度地升息，理想情況下，這種方法有望讓經濟軟著陸。鮑爾也重申，他始終相信，有一條能通往軟著陸的路徑。

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