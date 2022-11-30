三星供應鏈名單 京東方消失 1台廠也除名

三星近日公布2022年供應鏈名單，該名單為三星前80％零件採購的相關供應商，根據名單顯示，中國面板大廠京東方並未出現在名單上，其它包括阿爾卑斯電氣、日東電工、羅姆也消失，台廠方面除PCB廠志超遭剔除外，其餘包括面板雙雄友達、群創、手機晶片巨頭聯發科及中光電仍在名單之中。

根據南韓媒體 The Elec報導，過去供貨三星電視、智慧型手機顯示器的京東方，今年並未出現在名單上，而這可能與三星今年電視銷售下滑有關。今年7月時，三星曾向京東方要求，如果他們想繼續宣傳像三星供貨LCD電視面板，就需要支付1,000億韓元（折合8,000萬美元）的授權費，不過京東方拒絕付款，三星隨後減少採購量，並轉向擴大對中國華星光電、LGD的面板採購量 。

此外，舜宇光學則新進入三星供應鏈名單，該公司主要供貨用於三星智慧型手機的鏡頭模組。舜宇光學利用低價優勢打入三星供應鏈，三星也因此逐步擴大採購量，據悉，Galaxy S23旗艦機款鏡頭預計也將由舜宇提供。

另外，舜宇光學則逐漸成為三星重要零件供應商，報導表示，這透露三星手機鏡頭模組採購量正在增加，預計明年 Galaxy S23 旗艦機款鏡頭，也將由舜宇光學提供。

台廠方面，對照新舊供應鏈，除了PCB廠志超除名外，其餘包括聯發科、友達、群創、中強光電仍在名單上。

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