Fed明年升息到頂？謝金河：從1事可知

財信傳媒董事長謝金河時常在臉書發表時事看法，昨（29）日他發文表達今年是轉折的一年，細數財經大事，從戰爭、通膨、暴力升息、全球拋美債、股債滙市動盪、油價和黃小玉暴漲暴跌，最近又有中國白色革命等，並認為明年又會是一個起落很大的年代！但被網友踢館，「重點是什麼？」，還引起網友論戰，「都是重點欸」，引來老謝親自回覆，請網友「細細品味！」

謝金河臉書網友又發問，「那大大，台積電何時會上600元呢？請開示一下」，老謝再度親回：「14,000突破歷史高點，或到兩萬點！」

謝金河在臉書以「世界的新轉折」為題發文，指出今年剩下最後一個月，美國CPI從7％起跳，2月俄羅斯入侵烏克蘭，通膨急遽升溫，到了6月，美國CPI見頂達9.1％，Fed展開暴力升息，從3月升1碼，5月升2碼，然後連4次升3碼，12月預計升2碼，總共升17碼，基本利率從0~0.25％拉升至4.25~4.5％，這是1980年以來最激烈的升息。

謝金河表示，明年主張鷹派升息的聲浪仍很大，最具代表性的是美國Fed鷹王、聖路易聯準銀行總裁布拉德（James Bullard），他主張升息至7％，才能遏阻通膨，前財長薩默斯（Larence Summers）則認為應該升至6％。不過財長葉倫（Janet Yellen）最近跳出來暗示美債流動性有問題，也為明年的升息路徑埋下變數。

今年美債殖利率急速攀升，全球各國都拋美債，中國持有美債最高一度高達1.32兆美元，到9月降到9,336億美元，單是前3季至少減1,382億美元。另一個美債大戶日本，最高持有美債2兆美元，這些年減持到9月，剩1.238兆美元，今年減798億美元。英國，加拿大等都加入拋售行列，俄羅斯被制裁，把原本持有的1,757億美元美債降至20億美元。

謝金河分析，全球都拋美債，再加上Fed縮表，今年至少減持2,000億美元，美國債只有賣盤，買盤不強，已造成流動性不足。美國債餘額30.57兆美元，外國持有的美國債餘額到9月底剩7.296兆美元，比率下降至24.3％，這比金融海嘯的25％更低，公債流動性的比值從0.6到3，數字愈大代表流動性愈低，在這種情況下，也限縮了Fed升息空間，也就是說，12月升息後，明年升息空間不會太大。

這個月股債滙市都出現新變化，升升不止的美元指數從114.778回落到105.34，美股道瓊從28,660點漲逾5,000點，並站上年缐，技術指標也多頭排列，股滙市隨著債市走向紓緩。

謝金河認為，今年2月油價大漲逾130美元，這兩天中國出現白色抗議，西德州原油跌至73.6美元，北海布侖特原油跌至80.61美元，從高點至少跌4成，黃豆，小麥，玉米及貴金屬至少都跌3成。俄烏戰爭尚未落幕，但象徵高通膨的指標都反轉向下，看起來2023又會是一個起落很大的年代！

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（旺得富理財網 馮恩惠）

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