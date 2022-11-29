市場靜待鮑爾重磅談話 標普那指連3黑

投資人靜待聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）的談話以及即將出爐的經濟數據，帶動美國公債殖利率走升，美國股市29日普遍震盪收低。

道瓊工業指數僅微幅上漲3.07點，或0.01%，收33,852.53點；標普500指數小跌6.31點或0.16%，收3,957.63點；那斯達克指數下挫65.72點或0.59%，收10,983.78點；費城半導體指數挫跌8.125點或0.30%，收2,670.652點。

鮑爾30日將在華府布魯金斯研究所（Brookings Institution）發表演說，預計會針對美國經濟與勞動市場發表談話，外界普遍預期鮑爾將確立12月放緩升息一事。此外，美國即將公布11月非農就業報告，新增就業人數預估會落在20萬人，失業率則估計將維持3.7%。

美國鐵路工人最快恐在12月初發動罷工，美國總統拜登（Joe Biden）為避免罷工危及經濟，遂於周一敦促國會儘快通過《鐵路勞工法》，鐵路工會則認為，國會若不改變帶薪病假的問題就強制執行勞工協議，不僅無法解決鐵路服務的問題，且會使供應鏈進一步惡化。

國際油價方面，石油輸出國組織與其盟國（OPEC+）將在12月4日召開會議，外界預估OPEC+恐進一步減產以應對提升油價。七大工業國組織（G7）以及歐盟訂於12月5日開始實施俄羅斯石油價格上限，然而歐盟各國對於初始價格的水平意見分歧，因此28日仍未就此達成共識。

個股方面，蘋果29日收盤挫跌3.05美元，跌幅2.11%，收報141.17美元，領跌科技股；亞馬遜下跌1.53美元，或1.63%，收92.42美元；Google下挫0.81美元，或0.84%，以95.44美元作收；微軟挫跌1.43美元，跌幅0.59%，收240.33美元；特斯拉下滑2.09美元，或1.14%，收報180.83美元；Meta則逆勢上漲0.68美元，或0.63%，收報109.46美元。

台股ADR方面，台積電ADR揚升0.11美元，漲幅0.14%，收報79.33美元；日月光ADR上漲0.03美元，漲幅0.47%，收在6.37美元；聯電ADR則上揚0.04美元，或0.57%，以7.12美元作收。

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