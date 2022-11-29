眾院30日推動立法 極力阻止鐵路工人罷工

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）表示，眾院預定30日針對拜登政府先前與工會協商結果推動立法，並盡速讓參眾兩院完成立法以避免工會發動全國性罷工，阻礙貨物流通讓美國經濟雪上加霜。

裴洛西表示：「我不希望妨礙工會罷工的權利，但考量各方因素我們必須避免罷工，否則許多人會失業，就連工會員工也會失業，屆時我們將失去安全用水，商品也無法送達市場。」

美國四大工會與鐵路公司為了工時及有薪病假等勞工福利談判長達兩年未果，工會揚言最快下周發動全國性罷工抗爭。根據美國《鐵路勞工法》，國會一旦通過相關立法就能強制勞資雙方遵循新法規定的福利內容，且國會也能要求勞資雙方繼續協商，短期內避免工會發動罷工。（工商時報 陳穎芃）

怕美經濟更糟 拜登籲國會介入阻鐵路罷工

眼看美國鐵路工人最快將在12月初發動罷工，美國總統拜登周一敦促國會儘快通過《鐵路勞工法》，令四個投下反對票的工會接受拜登政府居中斡旋的臨時協議，避免工人罷工危及經濟。

國會通過立法將能中斷大型貨運鐵路業者與超過11.5萬名鐵路工人的長期爭議。工人最快將在12月9日罷工，一旦物流中斷將嚴重打擊美國經濟。

拜登在聲明稿指出，身為支持勞工的總統，他並不樂意無視工人意見，扭轉工會投票結果。但罷工引發的經濟衝擊將危害其他數百萬名勞工與家庭，在此情況下，相信國會必須動用其權力，阻止罷工發生。

此外，大型商業組織與鐵路公司也呼籲國會介入。美國商會28日致函國會兩黨領袖，這封由數十個遊說團體簽署的信函，要求國會出手干預，防止工人罷工。

眾議院議長裴洛西表示，眾院將在本周對《鐵路勞工法》進行投票，以通過拜登內閣在9月促成的臨時協議。12個鐵路勞工工會有八個批准協議，但有四個否決。

依據《鐵路勞工法》，國會可以令勞資雙方接受臨時協議。議員亦可下令雙方繼續協商和延後罷工期限，或是將勞資爭議交付仲裁。

不過拜登敦促議員不要修改協議，表示現在已經沒有時間再重新協商。拜登表示，任何更動將產生延誤和中斷風險，勞資雙方已經基於善意達成協議。

貨運鐵路業者與工會的談判歷時超過兩年，白宮在夏季指派專門小組居中調解協商。為期五年的臨時協議包括在2020至2024年為鐵路員工加薪24％，以及額外增加一天有薪假。但目前勞資雙方最大的分歧點包括有薪病假，和工作安排。

白宮和國會領袖皆表示無法接受罷工，雇主與工會必須解決歧見。勞資雙方同意冷靜期到12月9日，雙方仍在協商，工會希望資方做出新的讓步，但資方表示不會偏離臨時協議太遠。（工商時報 顏嘉南）

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