Fed官員又放鷹 明年升息喊卡有變數

期待美國聯準會（Fed）升息鬆手的投資人可能要落空了！兩名Fed官員28日不約而同指出，欲將通膨率拉回到2％目標仍須進一步升息，抗通膨的緊縮貨幣措施甚至會持續到2024年，美股因Fed又再放鷹而受挫。

紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯（John Williams），周一在紐約經濟俱樂部主辦的線上會議發表演說，他預期美國通膨壓力在未來一年可望減緩，但還是在Fed的2％目標之上，因此Fed將持續對抗通膨直到2024年。換言之，他認為Fed在2024年之前都不會降息。

鑑於須提高借貸成本來壓低過高的通膨率，威廉斯表示，「有必要將利率維持在限制性區域一段時間，此情況預料至少維持到明年。」

威廉斯提到，若是通膨如他所料在明年降溫，Fed可能從2024年開始調降名目利率。Fed偏好的通膨指標─個人消費支出物價指數（PCE）9月年升6.2％，威廉斯預估今年底前滑落至5％-5.5％，明年再降到3％-3.5％。但明年美國失業率，恐由目前的3.7％升至4.5％- 5％。

威廉斯也不忘警告，Fed為對付高通膨加速升息之故，美國經濟衰退風險隨之升高。

Fed鷹派大將聖路易聯準銀行總裁布拉德（James Bullard），周一接受美國財經媒體《MarketWatch》專訪也有與威廉斯類似的論調。他指出欲將通膨拉回2％目標，進一步升息有其必要，而且照歷史經驗，明年一整年須持續升息，一路到2024年。

今年在聯邦公開市場委員會（FOMC）握有投票權的布拉德重申，聯邦基金利率起碼得從目前的3.75％-4％，拉升到5％-5.25％區間，才足夠具限制性，達到降通膨目的。

Fed官員又再放鷹，潑了對Fed轉鴿有所期待的投資人一身冷水，加上中國掀起「白紙革命」抗爭潮，周一美股三大指數全收黑，跌幅至少1.5％。

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