全球面板業掀巨變 日為抗陸竟回頭找死敵

全球面板業掀巨變！陸這領域驚人崛起 迫使日本回頭找死敵

在北京政府強力扶植下，中國面板業迅速崛起，美國調查公司DSCC在10月發布預測，分析在OLED面板領域，2022年中國市占將達到43％。日媒指出，日本為了避免面板採購集中於中國，未來需要與此前競爭的韓國企業展開合作，以扭轉局勢。

南韓OLED面板全球市占率，從2016年的98.1%下降到2021年的82.8%，但同期中國的OLED市場占比則從1.1%大幅上升到16.6%。根據日經中文網報導，中國在OLED領域緊追韓國，京東方和華星光電在政府鉅額補貼下，紛紛從2019年前後啟動大幅增產，韓國企業不只在大型液晶面板的投資競爭中敗給中國企業，在OLED面板領域優勢也逐漸下滑。

而在日本方面，報導指出，日本企業原本在液晶面板領域領先，但日本技術人員自2000年前後流向韓國和台灣企業，隨後市占率發生逆轉，目前的情況如出一轍，在液晶面板領域，2022年中國的市占有望提高至67％，如果OLED面板領域的中韓市占發生逆轉，將意味著中國在面板產業的優勢稱霸全球。

報導提到，從中國企業的OLED面板產量來看，現在大部分為智慧手機用的中小型面板，未來是否搶下OLED電視用等大尺寸面板市占，成為市場關注焦點。

報導最後總結，對日本來說，合作夥伴集中於1個國家並非好事，日本或許需要同時與韓國展開合作。

日經中文網先前報導，南韓兩大面板廠三星與LG，從2012年開始在專利侵害方面相互提起訴訟，至少出現4起官司，這場長達10年的法庭大戰在今年6月落幕，但這期間已讓競爭對手中國有了可乘之機，據悉有超過百位南韓面板工程師，紛紛前往中國尋求更優渥的薪資條件，進而讓中國面板業崛起。

（中時新聞網 邱怡萱）