幣圈大動盪 這事讓「華爾街大咖」生氣了

1件事讓「華爾街大咖」生氣了！狠嗆他們太離譜：原因曝光

全球第三大虛擬貨幣交易所FTX破產，背後原因與擅自挪用客戶資金、內部未能做好風險評估有關，引發全球投資者震撼，許多人甚至希望監管單位能夠介入。此現象讓知名大空頭Jim Chanos直呼諷刺，「原本打著脫離監管環境的精神，要成為一個獨立的系統，現在卻又乞求同樣的東西，相當離譜。」

綜合外媒報導，FTX破產讓幣圈陷入動盪，嚇得知名比特幣投資者Mike Novogratz公開表示，「我們的行業未能自律，在虛擬貨幣資金方面，就像我們進行買賣、貸款、衍生品的公司，都應該受到監管。」

Mike Novogratz提到，FTX的資產負債表相當混亂，公司內部也沒有會計部門，財務狀況與旗下公司Alameda Research混在一起，先前也有消息人士爆料，FTX將客戶的資金轉移至Alameda Research，公司員工甚至可以用公司的資金在巴哈馬購買私人房產，相當離譜。

FTX破產後，針對虛擬貨幣圈進行監管也成為熱門話題，但此事卻讓Jim Chanos相當火大，「整個虛擬貨幣圈的架構，就是為了向毫無戒心的投資者榨取資金，虛擬貨幣的用途一直出現變化，一開始說是替代貨幣，之後又說可以儲存資產，甚至變成一種抗通膨的工具。」

Jim Chanos補充說道，「我依然認為，虛擬貨幣就只是一種投機資產，他們只是想著如何從投資者榨取最多的費用，關於虛幣監管的討論更是一大諷測，原本打著脫離監管環境的精神，要成為一個獨立的系統，現在卻又乞求同樣的東西。」

（中時新聞網 郭宜欣）