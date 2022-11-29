白紙革命衝擊蘋果 iPhone Q4供貨減10％

中國大陸新疆烏魯木齊市24日發生火災，造成10死9傷，外界質疑因不當封控阻礙救援工作，儘管官方否認，但仍引發各地民眾不滿。許多民眾上街抗議，高喊「不要做核酸」、「要自由」等口號，許多城市掀起「白紙革命」浪潮。抗議浪潮影響投資人對中國市場信心，中國股市周一創下近期最大跌幅。

中國大陸爆發抗議活動恐衝擊全球經濟，尤其是科技業供應鏈，美股4大指數周一全黑。蘋果由於主要代工生產仰賴中國大陸，恐影響iPhone 14供貨，周一股價大跌2.6%。

事實上，在中國持續清零政策影響下，組裝iPhone的工人一直不足。10月鴻海旗下富士康位於鄭州的iPhone組裝廠爆發疫情，傳出員工逃離消息。富士康為了留住員工，祭出萬元人民幣大紅包後，鄭州廠已恢復正常生產。

鄭州廠事件剛落幕，近日卻又發生「白紙革命」在中國全境蔓延，事件後續恐強化中國政府採用更嚴格封鎖措施的可能性，將導致iPhone的生產繼續受到壓抑。

外媒指出，目前中國的狀況對蘋果相當不利，因為耶誕節是蘋果產品的銷售旺季。這波抗議可能導致iPhone產量不足，拖累蘋果本季銷售減少10%。

雖然蘋果有意將製造業務分散到越南、印度等國家，但以蘋果的經濟規模來看，要在短時間內達成供應鏈轉移是不可能的任務，外資認為，蘋果需要很多年才能擺脫中國製造，目前沒有任何一個地方能取代中國製造的效率。（旺得富理財網 王順泉）

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