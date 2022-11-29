南韓晶片業大崩潰 自家人曝致命傷：太依賴大陸

南韓半導體對於國內經濟極為重要，其占比高達該國GDP(國內生產毛額，Gross Domestic Product)的20%，南韓週一發布的一份報告示警，今年前9月南韓晶片出口大幅衰減，背後關鍵在於過度依賴中國。

南韓媒體Korea Herald引述韓國國際貿易協會數據指出，今年前9月韓國半導體對中國出口額420億美元，比去年同期上升1.7個百分點，此數字占韓國晶片出口總額的40.6%。報導提到，由於韓國在此期間對中國市場的依賴度增加，讓晶片累計出口下降16.3%。

從其他國家來看，同期間韓國對美國的半導體出口額為67.1億美元，年減0.6個百分點，對日本的出口也年減0.1個百分點至10.6億美元，占出口總額的1%；至於對新加坡出口占4.3%、台灣9.4%以及歐盟3%，雖然對這些國家的出口占比有上升，但增幅均在1個百分點左右。

KITA研究員Jang Sang-sik分析指出，南韓的晶片產業主要集中在記憶體半導體，如果韓國能夠使半導體出口產品多樣化，並培育在美國和歐洲需求量很大的邏輯晶片產業，就能夠實現市場多元化。

另根據南韓關稅廳發布的數據，南韓11月前20天出口額較去年同期大減16.7%，若以品項區分，南韓的經濟命脈、作為出口主力的半導體業出口下滑29.4%。

（中時新聞網 邱怡萱）