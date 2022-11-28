OPEC+會議、歐盟禁運俄油 油市掀波瀾

石油輸出國組織與其盟國（OPEC+）將在12月4日召開會議，翌日歐盟將對俄羅斯石油實施禁運，預料這些發展都讓油市前景不確定性遽升，勢必使得油價再度面臨新的波動。

國際油價周一（28日）重挫。倫敦布蘭特期油盤中曾重挫逾3％到80.61美元，創下今年來低點。美國西德州油價也同步走跌超過3％到73.6美元，為去年12月22日以來最低價位。

布蘭特油價在11月交易波動加劇，每日漲跌幅都至少在1％。累計本月迄今，該油價已大跌12％。特別是上周有媒體報導，OPEC+在12月初會議將討論增產，曾令該指標油價交易波動超過5.5美元。不過沙烏地阿拉伯已經否認該報導。

興業銀行商品研究部門負責人海格（Michael Haigh）指出，這些事件對油市影響如此重大，恐讓油價波動震盪加劇。

伊拉克國家石油營銷商SOMO資深官員莫森（Saadoun Mohsen）上周末曾向媒體表示，OPEC+在下月會議討論產量配額時，將考慮市場情況與均衡問題。

他說OPEC+在10月決定11月起每日減產200萬桶，對油市平衡有重要作用。他還預期明年油價每桶最少介於85至95美元之間。

此外，歐盟為切斷俄國侵略烏克蘭資金來源，將在OPEC+會議結束後翌日，也就是12月5日，對俄國石油實施禁運，美國與其它盟國也聲稱將禁止對俄國提供船運、保險等服務，除非俄國油價低於規定水平。

目前七大工業國（G7）正在針對俄國石油價格上限進行協商。不過分析師悲觀表示，G7現今所討論的65到70美元上限，對俄國恐將無關痛癢，因為這仍高出該國主要烏拉爾原油（Urals Crude）的交易價格。

俄國先前也表態，一旦歐盟實施禁油令，將切斷參與國家的油氣供應。

儘管如此，俄國尋求買主已經日趨困難。全球對石油需求轉弱，加上航運與保險業者也將加入制裁行列，迫使俄國需降低油價來吸引亞洲買主。

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