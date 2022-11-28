Fed官員放鷹 道瓊崩近500點 費半挫2.6%

中國多地爆發反封控示威運動，使市場情緒承壓，加上聯準會官員再度釋出鷹派言論，美國股市28日震盪收黑。

道瓊工業指數重挫497.57點或1.45%，收33,849.46點；標普500指數下跌62.18點或1.54%，收在3,963.94點；那斯達克指數下挫176.86點或1.58%，收11,049.50點；費城半導體指數挫跌72.49點或2.63%，收2,678.78點。

中國政府因疫情反覆而長期實施清零政策，然而新疆烏魯木齊一個小區（住宅社區）24日慘遭祝融時，疑因防疫措施過嚴而救援不及，釀成傷亡，隨後從烏市開始，包含北京、上海等各地開始爆發示威運動，要求政府結束強硬的清零政策，並歸還政治自由，使市場擔憂中國的經濟恐遭遇逆風，進而影響到全球經濟發展，也拖累國際油價一度下挫。

此外，聯準會官員再次發表鷹派言論，加劇美股跌勢。聖路易聯準銀行總裁布拉德（James Bullard）指出，聯準會在降低通膨的方面還有更多工作要做，因此仍需進一步提高利率，並將高利率維持一段時間，他再度重申其立場，即聯邦基金利率至少應升至5%至5.25%的區間。

美國將於本周公布11月非農就業報告以及10月個人消費支出（PCE）物價指數。另外，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）將於30日發表談話，外界預期他將會重申聯準會政策無轉向之意，在通膨明顯下滑前將繼續維持緊縮政策。

個股方面，中國防疫封控使外界擔憂蘋果iPhone產量將受到影響，蘋果股價重挫3.89美元，跌幅2.63%，收報144.22美元；Meta下滑2.63美元，跌幅2.36%，以108.78美元作收；微軟挫跌5.73美元，跌幅2.32%，收241.76美元；Google下跌1.35美元，跌幅1.38%，收在96.25美元；主要科技股中唯獨亞馬遜逆勢上揚0.54美元，漲幅0.58%，收報93.95美元。

台股ADR方面，台積電ADR跳水2.18美元，跌幅2.68%，收在79.22美元；日月光ADR下滑0.04美元，跌幅0.63%，收報6.34美元；聯電ADR挫跌0.24美元，跌幅3.28%，收報7.08美元。

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