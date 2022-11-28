蘇納克上任首場外交政策演說 聚焦中俄

英國首相府表示，首相蘇納克今天晚間將發表上任以來首場外交政策重要演說，焦點包括俄羅斯和中國，並闡述外交政策將在全球捍衛英國價值觀，強大的國內經濟則是對外關係支柱。

這場將在倫敦金融城市長晚宴期間發表的演說是英國首相年度例行性演說，聽眾涵蓋企業領袖、各國外交官和政要、對外事務專家等。

金融專業人士出身的蘇納克（Rishi Sunak）10月25日就任以來雖穩定了國際市場對英國的信心，但在外交、安全事務，尤其是對中關係方面，尚未能解除人數穩定增加的國會「鷹派」對他的疑慮。

根據首相府昨晚事先釋出的消息，蘇納克將在演說提到，俄羅斯、中國等國家的行動是「從長計議」（plan for the long-term），英國必須作出相應改變。

首相府指出，蘇納克將強調，自由與開放一向是驅動進步的最強大力量，但裹足不前無法達成自由開放；在他的領導下，英國「不會選擇維持現狀」，而將「採取不一樣的作法」。

蘇納克將提到，英國必須勇於與競爭者直球對決，但「不是依靠誇誇其談，而是憑藉強健的務實原則」，「炒短線或一廂情願都不足以成事」。

演說期間，蘇納克也會觸及同時活絡與歐洲的關係，並深化與印太區域連結的重要性。

英國政府目前正修訂去年3月發布的外交國防安全綜合檢討報告（Integrated Review），新版報告是否增加對中國的分析篇幅，是否將中國定調為「威脅」、而不僅是「競爭者」（competitor）或「挑戰」（challenge），以及是否將首度提及台灣，都是外界關注焦點。

首相府指出，報告修訂將考量去年3月以來，俄羅斯、中國、伊朗等國造成的日益激烈的「國家之間的競爭」（inter-state competition），而蘇納克今晚的演說將強調隨勢應變、以更好應對新「挑戰」與「威脅」的重要性。

蘇納克本月中旬出席在印尼舉行的20國集團（G20）峰會，期間接受隨行媒體採訪時曾稱中國對英國的價值觀和利益構成「制度性威脅」（systemic threat），但隨即改口為「制度性挑戰」（systemic challenge）。

當記者追問他是否不會將中國定調為「威脅」，蘇納克未正面回應，僅指出他的立場與英國的盟友高度吻合，包括美國、加拿大、澳洲等國政府在各自的國安戰略揭示的對中立場都與他的說法相近。

一如許多英國媒體報導指出的，這事實上顯示至少自夏天競選執政黨保守黨黨魁（即英國首相）以來，蘇納克的對中言論出現鬆動。競選黨魁期間，他曾稱中國和中國共產黨對英國和全球的安全及繁榮構成「本世紀最大威脅」。

不過，持平而論，無論是在去年3月發布的外交國防安全綜合檢討報告，或是蘇納克的數次公開發言，都提到中國對英國構成重大「經濟安全威脅」。

蘇納克原本計畫在G20期間、本月15日與中國國家主席習近平舉行雙邊會晤，締造近5年來英、中領袖會談首例，但根據首相府的說法，當天因為飛彈落入波蘭境內的緊急事件及後續衍生的「行程安排限制」，被迫取消。

根據首相府事前發布的新聞資料，英方原本期待透過對話向中方強調建立「坦承、具建設性」雙邊關係的重要性，以及英國的國家安全，包括經濟安全，是英中互動的任何前提。

蘇納克未能與習近平會談在英國政壇引發關切。11月17日國會「首相答問」期間，外交委員會主席克恩斯（Alicia Kearns）質詢提到，「對話不是示弱」，蘇納克預計何時與習近平會晤，以利為對中關係、尤其是中國在英國境內的敵意行為「畫下紅線」。

蘇納克當時回應，對話確實提供傳達英方關切以及捍衛價值觀和利益的機會，英方將「在有機會時，持續這麼做」。

首相府一名發言人23日回應中央社詢問時說，同為世界主要經濟體及聯合國安全理事會常任理事國，英、中在所有層級維持互動十分重要。雖然蘇納克曾與習近平在G20場邊短暫非正式對話，但目前還沒有雙邊正式會談的具體規劃。

針對新版外交國防安全綜合檢討報告內容，發言人無法證實是否將觸及台灣，僅透露「英國對台立場不變」、受北京控制的「孔子學院」將是新版報告關注議題之一。

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