BA.5退位 BQ成美國主流病毒

隨著人們在感恩節假期出遊與聚會，Omicron新冠變種病毒BQ亞變種已經成為美國的主流變異株，可能給免疫系統受損的患者帶來較大的風險。

根據美國疾病管控與預防中心（CDC）上周五公布的數據，BQ.1 和BQ.1.1已占全美新增確診數的57％，而曾經是主流變異株的BA.5，現在僅占美國新增病例的五分之一。

根據美國衛服部國家衛生研究院（NIH）的數據，BQ亞變種病毒具有更強的免疫逃脫能力，且對Evusheld和bebtelovimab等免疫系統受損者（如器官移植者和癌症化療患者）使用的關鍵抗體藥物可能具有抗藥性。目前這些藥物並沒有替代品。美國總統拜登曾在10月發表的一場演說中警告新型變異株帶來的風險，並呼籲免疫系統受損者應該在今年冬天向醫生諮詢，並採取額外的預防措施。

另一種名為XBB的亞變種病毒目前感染率還不高，僅占新增確診病例約3%。白宮首席醫療顧問佛奇（Anthony Fauci）博士上周二曾在記者會上表示，XBB比BQ亞變種病毒更具免疫逃脫能力。

佛奇表示，針對Omicron BA.5開發的新型加強劑可能無法有效預防XBB引起的感染與輕症，但應該能預防感染後併發重症。他並表示，新加坡的XBB感染病例激增，但住院人數並未大幅增加。

莫德納（Moderna）和輝瑞上周表示，他們的加強劑能誘發對BQ.1.1的免疫反應。BQ.1.1是從BA.5亞變種病毒變異而來。

佛奇表示，公衛官員認為因疫苗接種、接種加強劑和感染獲得的免疫力，足以防止去年冬天Omicron變種病毒首次入侵時造成染疫人數暴增的情況重現。

（時報資訊 柯婉琇）