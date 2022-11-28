英強令陸資賣股 晶圓廠員工陳情

近日英國政府以國家安全為由，下令由大陸企業所控股、總部位於荷蘭的安世半導體（Nexperia），必須出售旗下紐波特晶圓製造廠（Newport Wafer Fabrications）86％持股，引發該廠員工異議。英國政府表示，經審查後發現此收購案可能對英國國安帶來兩種風險，包含破壞生產複合半導體的能力，以及讓中國獲得技術與知識。

據BBC報導，紐波特晶圓製造廠職工協會約有10名成員近日前往倫敦的議會大廈，向議員陳述工廠情況。該協會稱對英國政府的的決定「感到難以置信」，首席工程師丹尼斯‧奈特說，「人們很沮喪，很憤怒，他們確實感到被侮辱了。」並表示希望英國商務大臣格蘭特·沙普斯能夠去走訪工廠並與員工實際交談。

而對於英國政府的決定，陸媒也有不少批評，認為英政府強制主導陸企撤資的舉動，除威脅到晶圓廠的廣大員工生計外，對安世半導體的投資完全符合英國法律，如果被以莫須有的罪名叫停，以後英國將會失去外國企業的投資信心。

報導指，英國政府要求聞泰科技出售86％持股的法律依據是《2021國家安全與投資法案》。該法案於2022年1月4日正式生效。但聞泰科技（Wingtech）對紐波特晶圓廠的收購早在2021年8月15日已完成全部手續。按照不溯及既往原則，英國政府無權強制要求聞泰科技出售股權。

據了解，紐波特晶圓廠於2021年7月被荷蘭半導體公司安世收購，而安世是由在上海上市的聞泰科技所控股。該工廠生產的晶片被用於數百萬種電子產品，從智慧型手機到家用設備和汽車。另外該工廠還專門製造在設備中傳輸電源的半導體。

（ 旺報 吳泓勳）

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