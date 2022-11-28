中國掀抗議封控潮 全球風險資產集體嚇跌

中國近日陸續掀起抗議封控風潮，連沿海一線大城北京、上海都傳來抗議聲浪，消息面引爆全球風險性資產包括油價、亞太股市與人民幣等都臉色鐵青。

全球風險性資產，如原油期亞洲盤，包括布蘭特原油期今盤中交易一度大跌2.63%，美西德州原油期也同樣重挫2.77%，雙創今年元月以來新低水準。

此外，美元兌人民幣在今早市一度加速拉升，勁揚0.87%。例如在岸人民幣（CNY）28日早盤一度跌破7.23元，低見7.2387元，跌逾700基點。

亞太股市方面，香港恒生指數、恒生科技指數與滬深300指數等迄午盤都暫報重挫逾2%，上海A股、上海B股、深圳A股與深圳B股，也分別下挫1.5%、0.92%、0.84%及0.81%。

此外，日本、南韓、新加坡、澳洲、印尼與泰國等股市，也分別暫報下挫0.53%、1.43%、0.47%、0.39%、0.23%及0.19%。台股方面，周一開低之後欲振乏力，終場殺低也重挫1.5%。

據了解，中國抗議封控潮在日前新疆一棟大樓發生大火，造成10餘人死傷慘劇後，即如星星之火逐漸在大陸各城市燎原開來，今連上海與北京等一線大城也都加入抗議封控行列，引爆風險性資產在需求面及供應鏈的隱憂再起波瀾。

（工商時報 數位編輯）

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