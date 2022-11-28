那斯達克成份股 一年市值蒸發7.4兆美元

去年全球科技業因疫情期間網路服務需求爆量而大發利市，推動那斯達克指數創下歷史新高，不料一年後風雲變色。高通膨及經濟惡化使科技股慘跌，那斯達克成份股市值總和在過去一年內蒸發7.4兆美元。

今年以來美國前15大上市科技公司的股票投報率皆為負數，其中微軟市值蒸發7,000億美元。臉書母公司Meta市值自去年高點以來也下跌70％以上，光是今年以來市值就蒸發超過6,000億美元。

今年以來全球央行為了打擊通膨而接連升息，嚴重打擊企業與消費支出，迫使科技大廠節約成本、停止招募人力，甚至開始裁員。除了微軟、Meta等大型科技公司嚴陣以待，去年風光上市的一批新創科技公司也光環不再。

新創電動車製造商Rivian在去年11月首度公開發行（IPO）後，市值一度衝破1,500億美元，但隨後股價每況愈下，自高點以來跌幅超過80％。追蹤美國新上市公司的Renaissance IPO ETF在過去1年內下跌57％。

今年以來那斯達克指數跌幅逼近30％，超越標普500指數的16％跌幅，將是連續第二年表現輸給標普500指數。上回那斯達克指數投報率連年輸給標普500指數是在2000年網路泡沫瓦解時。2000至2006年期間，那斯達克指數只在其中一年投報率超越標普500指數。

去年底臉書宣布更名Meta時，市場原本期待臉書事業進入新篇章將延續成長動能，但隨著Meta投入大筆資本布局元宇宙，華爾街開始擔心線上廣告事業失焦。蘋果修改iOS隱私政策後，臉書線上廣告營收受到直接衝擊。

今年以來臉書線上廣告營收已連續3季下滑，迫使Meta在11月宣布公司史上最大裁員幅度13％。Layoffs.fyi網站統計，思科、Meta、亞馬遜、推特等4家公司近日宣布的裁員人數合計將近2.9萬人。若就整體科技業來看，裁員人數合計超過13萬人。