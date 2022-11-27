無懼美股動盪 華爾街分析師獨寵5檔股

美國將於12月2日公布11月就業報告，投資人除關注勞動市場數據外，也靜待聯準會12月的會議決策，外界普遍預期聯邦公開市場委員會（FOMC）將會放緩升息步伐，將升息幅度縮小至2碼。美股分析師指出，在年底前市場仍有下行風險，因此投資人應將目光轉移到長期表現，而非專注於短期波動。

美國財經媒體CNBC根據金融資訊網TipRanks的資料，整理出華爾街分析師認為最具長期潛力的5支個股，包括輝達（Nvidia）、好市多（Costco）等個股皆名列其中。

由於全球經濟急凍，遊戲產業和資料中心對於晶片的需求力道減弱，晶片巨擘輝達也難逃影響。不過輝達的上季業績仍優於預期，海納國際集團（Susquehanna）分析師羅蘭德（Chris Rolland）認為，輝達正在重回正軌，他因此重申對輝達的買入評級，並且將目標價從180美元上調至185美元。羅蘭德預估，在汽車、資料中心、遊戲和專業設計視覺化等四大終端市場中，起碼有三個將會高速成長、有望超車整體半導體市場。

另一檔獲得羅蘭德看好的個股為IC設計公司邁威爾科技（Marvell Technology）該公司將於12月初公布上季財報，羅蘭德預期，由於庫存水位過高，邁威爾的HDD硬碟業績將持續疲軟，估計上季業績會略為令人失望。不過展望未來，羅蘭德認為邁威爾具有若干優勢，舉例而言，印度積極擴大5G部署，有望對該公司產生正面影響。

美國零售巨頭好市多也同樣獲得看好，美國銀行（Bank of America）分析師歐梅斯（Robert Ohmes）在一份報告中寫道，在通膨高漲之際，消費者傾向於在好市多購買價格較低廉的商品，因此為好市多帶來優勢，歐梅斯看好通膨將持續推動好市多的表現，預估客戶量與會員續訂率都將穩步發展。

證券商Tigress Financial Partners的分析師芬賽斯（Ivan Feinseth）則看好專案管理公司Monday.com與迪士尼兩檔個股。由於Monday.com的上季財報表現出色，使市場及分析師皆對其充滿信心，芬賽斯也重申對該公司的買入評級，並且讚許該平台具備友善的用戶介面，有望吸引更多人使用，推動期持續成長。

芬賽斯也於近期重申了對迪士尼的買入評級以及177美元的目標價，由於迪士尼日前宣布由前董事長伊格（Bob Iger）回鍋擔綱執行長一職，芬賽斯看好伊格有望帶領迪士尼重返領導地位；此外，芬賽斯樂觀期待迪士尼升級主題公園、引入新景點等措施，有望推動遊客量持續增長，助力迪士尼業績攀升。

(本篇文章為分享與教學之用，無任何影響股價之意圖，亦非推薦任何股票，投資人勿將教學內容視為投資建議，在做投資之前應理性思考，獨立判斷，並自負投資盈虧責任。)

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