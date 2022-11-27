金正恩女兒露面 稱呼改變象徵地位提升?

韓聯社27日報導，北韓領導人金正恩次女金主愛（音）再次亮相。日前金正恩與本月18日成功試射「火星-17」型洲際導彈做出貢獻的工作人員合影，其女一同入鏡。

金正恩18日現場指導新型洲際彈道導彈試射時，其女首度曝光。南韓國情院認為，金正恩攜女兒觀摩導彈試射，可能是為了展現其將保障下一代安全的決心。

（工商時報 蕭美惠）

北韓媒體今（27）日公開最高領導人金正恩與17日成功試射「火星-17型」洲際彈道飛彈的有功人員合照，值得注意的是，金正恩的二女兒金朱愛（Kim Ju-ae）再度現身，她以一身長黑大衣的「大人」全新造型亮相，讓外媒讚嘆和母親李雪主簡直是一個模子印出來。北韓官媒也釋出多張金正恩挽著女兒、與女兒相視而笑的「父愛爆棚」照片，以及金朱愛為有功人員鼓掌、雙手與司令握手的畫面，彰顯了最高領導人女兒的氣勢。

北韓官媒27日公布金正恩及愛女金朱愛與發射飛彈有功人員的合影照片，金朱愛以新造型亮相。



綜合韓聯社、追蹤北韓動向的「北韓新聞」（NK News）報導，北韓官媒朝中社今日報導，金正恩及女兒與本月18日成功試射「火星-17型」洲際彈道飛彈的有功工作人員合影，報導並未說明合照活動是在哪一天進行，不過依照北韓官媒通常在事件後一天報導的慣例，此次活動可能是在26日進行。

官媒並未透露金正恩女兒的年紀與全名，不過南韓情報部門推測，照片中的小女孩應為金正恩與李雪主於2013年誕下的二女兒金朱愛。夫妻倆另外分別於2010、2017年誕下2名孩子。

北韓官媒19日首度公布金正恩愛女的照片，當時金正恩牽著穿著白色羽絨外套、腳踩著紅鞋的金朱愛視察「火星-17型」飛彈試射。今日發布的照片是金朱愛第2次公開亮相，與一周前還像個小學生似的模樣相比，新照片中的金朱愛宛如小大人，穿著毛領長黑大衣，原本的直瀏海已經往旁邊梳成斜瀏海，頭髮往後綁成公主頭，讓外媒驚呼差點誤以為是李雪主。

金朱愛與母親李雪主幾乎是一個模子印出來。

北韓官媒也釋出多張金正恩讓女兒親密挽著手、牽著女兒小手、以及兩人相視而笑的照片，盡顯對女兒的愛意。

韓聯社指出，金朱愛以鼓掌回應合影者的歡呼，自然展現了最高領導人女兒的地位；另外，穿著軍裝的司令微微彎下腰伸出手與金朱愛握手，金朱愛則筆直站著、伸出雙手回握，一旁的金正恩笑容滿面地看著這一幕。報導分析，金朱愛這回以貴氣打扮亮相，似乎是為了凸顯作為「白頭山血統」的權威，也就是金日成王朝後裔。

■金朱愛稱呼變化 地位提升？

值得注意的是，北韓官媒第一次公開金正恩女兒照片時以「公主」稱呼她，今日的報導則以「心愛的女兒」稱呼，目前尚不清楚稱呼改變是否代表金朱愛的地位已受到提升。

位在首爾的北韓大學院大學校（The University of North Korean Studies）校長楊武進（音譯）表示，在北韓，如果是接班人就會被偶像化，不過目前還沒有看到偶像化金朱愛的相關宣傳活動。

金正恩在合影時表示，「只有強者、而非弱者能在以實力分出勝負的世界裡捍衛國家的現況與未來」，「我們不該自滿於已經取得的成功，而應該讓我們的最強力量更加絕對及不可逆，繼續升級無限增強的防禦力。」

「北韓新聞」指出，這番話呼應北韓《勞動新聞》先前發布文章稱，發射飛彈是為了保護北韓兒童，文章暗示，這可能是金正恩女兒2度在相關場合亮相的原因。

南韓統一研究院朝鮮研究室長洪閔（音譯）認為，未來金朱愛現身公開活動的頻率可能會增加，「這是為了顯示統治者家族的地位和權威。」

（中時新聞網 吳映璠）

文章來源：Kim and daughter meet ICBM launch teams as nukes declared ‘irreversible’

文章來源：김정은 딸, 리설주와 똑닮은 스타일로 꾸며…팔짱·박수도(종합)

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