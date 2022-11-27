歐元區通膨尚未到頂 ECB年底將再升3碼

儘管美國通膨可能已從高點逐漸降溫，不過歐洲物價壓力卻仍舊強勁不減。歐元區將在本月30日公布11月消費者物價指數（CPI）初值，歐洲央行（ECB）副總裁金多斯（Luis de Guindos）警告，歐洲通膨壓力不會在短期間很快出現明顯減弱。

金多斯指出，未來幾個月歐洲通膨將盤旋在目前水準附近，也就是略超出10％。至於明年上半年通膨雖然略有下滑，但仍大幅高出ECB設定2％目標的水準，大概在6％或7％左右。由於預期歐洲通膨近期不會減緩，市場押注ECB下月升息3碼的機率高達8成。

歐盟統計局先前發布歐元區10月CPI，結果升至10.7％，創下史上最高紀錄。同期間英國CPI也年增11.1％，締造41年歷史新高紀錄。至於美國CPI年增7.7％，低於9月的8.2％，更進一步遠離6月登上的40年高點9.1％，凸顯美國通膨壓力正持續從40年高點降溫。

法國央行總裁戴加洛（Francois Villeroy de Galhau）看法更悲觀，雖然歐元區10月CPI已升高到前所未見的10％以上，但真正見頂恐怕要等到2023年初。在同時歐洲可能要花兩到三年時間，通膨才能降至ECB的目標。

金多斯認為由於經濟成長放緩不會導致通膨降溫，因此貨幣政策此時必須做出貢獻。戴加洛也聲稱，在CPI明顯到頂前，ECB不能停止升息腳步。

歐洲央行已在9、10連續兩月各自激進升息3碼，這也使得該央行在過去短短3個月期間，大幅調高利率200個基點、也就是8碼至2％。市場目前除了預估該央行在12月三度調高3碼，明年2月又會再升兩碼。

然而面臨ECB持續升息，加上俄國斷氣導致歐洲能源危機加劇，經濟學家預計，歐元區未來12個月陷入衰退的可能性已經升高到8成。