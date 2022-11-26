人造雞肉 獲美FDA認證

實驗室培養肉離上架販售不遠了。美國食品藥物管理局（FDA）16日認證，加州食品科技公司Upside Foods利用細胞培養出的人造雞肉，可供人類食用無安全疑慮。FDA首度對實驗室培養肉開綠燈，為飲食革命樹立重要里程碑。

FDA宣布，該機構已對加州柏克萊Upside Foods公司的人造雞肉產品，完成上市前審查，確認人類可食用安全無虞。但Upside Foods推出的實驗室培養肉，仍須獲得美國農業部的許可才能上市。

「培養肉」（cultivated meat）多半從實驗室培養皿培育出來，從活體動物或剛屠宰動物的卵巢，抽取幹細胞加以複製，也被稱作「試管肉」（lab-grown meat）。培養皿會注滿血清，內含氨基酸、糖等細胞生長所需的營養素。

Upside Foods執行長瓦雷蒂（Uma Valeti）表示，這些細胞「就像酵母起種」，養了3周左右後便可收成，再型塑成消費者熟悉的形態，像是雞胸肉。

FDA局長卡里夫（Robert Califf）與食品安全暨應用營養中心主任梅恩（Susan Mayne）16日發聲明指出，「FDA致力支持食品供應上的創新。今天我們宣布，針對從動物細胞培養的人類食品，完成我們首次的上市前諮詢。」