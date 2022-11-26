通用:三年內讓電動車事業獲利

通用汽車近年為了發展電動車投入龐大資本，令投資人擔心獲利前景，但通用宣稱，美國近日通過的氣候法案有助電動車業者節省成本，並立下目標在2025年前讓電動車事業達成獲利。

通用執行長巴拉（Mary Barra）17日在紐約投資人大會上表示，2025年前通用年度資本支出約在110億至130億美元，高於近幾年平均70億至90億美元水平。隨著通用電動車產能擴大，2025年前通用年營收將以12％年成長率持續增加至2,250億美元。

為了化解投資人疑慮，巴拉強調即便通用為了發展電動車而增加資本支出，核心北美事業的營業獲利率在未來幾年仍將維持在8％至10％水平，原因除了美國新法案補助電動車產業之外，通用也將持續壓低電池成本，並提升經銷網路效率來節省銷售相關的支出。

美國國會在今年夏天通過的《降低通膨法案》補助業者在北美投資車用電池製造及供應鏈，並提供減稅優惠鼓勵消費者買電動車。通用財務長傑考布森（Paul Jacobson）表示，聯邦補助將讓通用每台電動車獲利較原先多出3,500至5,500美元，讓通用電動車獲利率在2025年達到1％至5％範圍。

電動車的昂貴成本有絕大多數來自電池。雖然通用電動車目前仍靠第三方業者供應電池，但未來在俄亥俄州電池廠產能提升後，通用使用自家電池將有效節省成本。通用已預定興建另外3座電池廠，並掌握鋰、鎳及其他電池原料貨源。