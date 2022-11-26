陸代工廠衝突影響出貨 iPhone 14 Pro 一機難求

蘋果最大iPhone代工廠富士康爆發工人抗爭，打擊11月手機產量，蘋果最新版高階iPhone一機難求，許多打算在黑色星期五購買iPhone 14 Pro的消費者空手而回。

受此影響，蘋果25日股價收低2％，報148.11％，並拖累那斯達克指數下跌逾0.5％。

投資機構Wedbush分析師伊弗斯（Dan Ives）指出，iPhone缺貨的情況加劇，成為黑色星期五上午的重大問題，許多零售商，蘋果商店和線上商場皆見缺貨。

伊弗斯表示，許多蘋果商店的iPhone 14 Pro存貨可能較正常水準低了25％至30％，在進入年終購物季時，供貨不足對蘋果並非好兆頭。

伊弗斯指出，受到供應挑戰影響，預期黑色星期五周末iPhone的銷量約800萬支，低於一年前的1,000萬支。

此外，消費者若想網購iPhone 14 Pro，蘋果官網的等待時間多達40天，隨著更多消費者想要購買Pro作為禮物，未來幾周等待期只會越來越長。

消息人士透露，富士康鄭州廠工人抗爭近日升溫，富士康預期該廠11月iPhone出貨量可能減少逾三成，高於前估的至多三成。

鄭州廠是iPhone 14 Pro在內的頂級機種的唯一生產據點，消息人士表示，11月底前恐難恢復全部產能。

蘋果對此不予置評。蘋果曾在11月7日的聲明稿表示，iPhone 14 Pro和Pro Max的出貨量低於先前預期。

美股25日提早收盤，市場交投清淡，三大指數漲跌互見。道瓊工業指數收高0.45％，報34,347.03點，連3日收紅；標普500指數終場微跌0.03％，收在4,026.12點，那斯達克指數挫低0.52％，報11,226.36點。

不過三大指數周線同步收紅，道指揚升1.78％，標指攀升1.53％，那指上漲0.72％。