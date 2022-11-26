通膨為難生活！物流業罷工潮席捲全球

面對生活成本壓力加劇，全球30多國的亞馬遜倉儲工人選擇在黑色星期五串聯罷工，要求提高薪資福利。無獨有偶，韓國卡車司機在半年內發動第二次罷工，工會預計28日與政府談判，總統尹錫悅撂下重話，不排除強制復工。

包括德國、法國和美國等30多國的亞馬遜物流勞工，選擇在一年最繁忙的時節發動聯合罷工，要求雇主加薪和改善福利。

亞馬遜20個德國倉庫有9個參與罷工，而法國總工會（CGT）與統一聯合工會（SUD）要求境內的8座倉儲勞工加入罷工。亞馬遜表示，德法的業務大致如常，未見中斷。

德國服務業工會（Verdi）要求亞馬遜承認零售和郵購貿易部門的集體談判協議，並改善勞工福利。法國工會要求在聖誕前的期間提高現金獎金，因為這段期間勞工被要求加班。

亞馬遜德國發言人在聲明稿表示，「身為雇主，亞馬遜提供優渥的薪資、福利和發展機會，這些都發生在吸引人和安全的工作環境。」

另一方面，韓國數千名卡車司機24日再度發動全國性大罷工，要求雇主提高薪資與改善工作條件。韓國交通部26日透露，28日將與卡車司機工會協商，將是雙方首次正式對談。

交通部表示，截至26日上午10點，全國約有5,400名卡車司機罷工，低於罷工首日的9,600人。

罷工中斷韓國供應鏈，衝擊汽車廠、水泥與鋼鐵業者。水泥產業估計，截至25日止，產出損失約達370億韓元（約2,773萬美元）。

尹錫悅24日稍晚在臉書發文警告，政府將考慮多種選項讓勞工重返工作，例如強制發布命令中斷罷工。尹錫悅稱出口是克服經濟不穩定和金融市場動盪的關鍵，在經濟遭逢危機時將供應鏈當作「人質」，不僅違法也令人難以接受。

依據韓國法律，政府可在交通嚴重中斷時發布強制開工令，違者最高可處以3年監禁，或最高3,000萬韓元罰金。