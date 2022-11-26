日專家曝3原因 陸將改變世界汽車出口格局

大陸《環球時報》26日報導，2021年，中國汽車出口量超越韓國位居世界第三。2022年的1至10月，中國汽車出口達到261.5萬輛，僅次於全球冠軍日本。日本綜合研究所創新與發展戰略中心高級經理程塚正史近期分析稱，中國汽車在2022年全年出口很有可能突破300萬輛。程塚正史分析中國汽車產業快速崛起原因，總結三點：一，中國政府一直鼓勵汽車製造商擴大出口。二，中國製造的汽車品質逐步提升。第三，出口至歐洲的中國電動汽車數量增加。

《環球時報》報導，上汽集團提供數據顯示，今年1—10月份，上汽海外市場累計銷售77.2萬輛，同比增長46.1％。北汽集團提供數據顯示，今年1至9月，北汽整車出口超過8.2萬輛，同比增長30％。在乘用車方面，北汽國際核心海外市場包括東南亞、中東、中美洲、南美洲國家。在商用車版塊，旗下中重卡、皮卡、新能源等產品登陸已開發國家和開發中國家。

合資、外資品牌也交出亮眼成績單。富豪中國相關負責人表示，目前五款國產富豪汽車，包括含純電動車型向全球出口。截止10月，特斯拉已從上海超級工廠向全球出口21萬9427輛汽車，上海超級工廠的產業鏈本土化率已經達95％以上，將「中國製造」輸送入歐洲、亞洲等十多個發達國家市場。

在分析中國汽車產業快速崛起的原因時，程塚正史總結了三點：第一，中國政府近年來一直鼓勵汽車製造商擴大出口。2017年，中國《汽車產業中長期發展規畫》中明確提出到2025年使中國製造的汽車品牌在全球具有影響力。此後，政府各部門積極推出扶持政策等，幫助中國汽車製造商進軍海外。第二，中國製造的汽車品質逐步提升。第三，出口至歐洲的中國電動汽車數量增加。由於歐洲正加速推進電動化，所以長城、吉利、蔚來，以及小鵬等中國民營汽車企業在歐洲銷量不斷增加。

韓國《國民日報》24日的報導，中國電動車製造商的核心競爭力在於電池，中國的正極材料、負極材料、電解液、隔膜等四大主要新能源電池材料及零部件產量均居世界第一。

據國際能源署(IEA)的報告，全球35％的鎳、50％的鋰、60％的鈷和90％的稀土元素是由中國進行加工。此外，7家陰極製造公司產量前3名中就有2家來自中國；全球最大的6家陽極製造商都是中國企業，占全球產能的2／3。

程塚正史預測，未來中國汽車出口量有可能超過日本。隨著中國汽車品牌知名度的提高，以及中國產品功能和性能的標準化，包括日本在內的其他國家企業很有可能以中國產品為基準。

《環時》報導，乘聯會祕書長崔東樹表示，日本和韓國的汽車產業在過去30年迅速崛起，主要經驗是品質和符合消費需求的低油耗趨勢。正在崛起的中國車企將會達到怎樣的高度，主要看國際政經關係，能否進入發達國家是關鍵，尤其是進入歐美市場。

中國汽車工業協會副總工程師許海東分析稱，日本車企在全球化發展中使用並推廣著精益生產模式，逐漸形成了日系車的鮮明特點。韓國也學習了這種模式。同時，日韓汽車企業都是帶著零組件企業一同走向海外的。中國汽車產業全球發展的長遠方向是直接投資，在海外生產。隨著海外生產體系的建立，管理模式、供應鏈、企業文化、品牌都要實現輸出，完成體系建設。從最初市場情報蒐集、政策法規研究到對當地消費者喜好、傳統文化的調研，再到針對當地消費者需求進行創新改造，建立服務體系、二手車回收體系等，對中國企業來說還有十幾年的路要走。

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