淡馬錫淪「全球最韭」 老謝解析衰敗源頭

全球第2大加密貨幣交易平台FTX申請破產重整，幣圈雷曼風暴害慘全球投資人，其中新加坡國家主權基金淡馬錫重砸約85億元台幣，一夕化為烏有，連財信傳媒董事長謝金河都忍不住補刀，直言今年淡馬錫手氣超背，除投資FTX慘賠，之前高價買台積電ADR，更是全部賣在最低點。

淡馬錫重押FTX慘賠，近期成投資圈熱門話題，前閣揆陳冲日前才直呼荒唐，直言身為國家主權基金，投資理念應有崇高的政治社經目標，不該以單純獲利為由、誤信誤判為藉口，更憂心不知有多少散戶踩雷，而成千古之憾。

不過，淡馬錫流年不利非這1樁，淡馬錫首季才買進台積電ADR，平均成本每單位104.26美元，但因第3季已跌至68.56美元，跌幅約35%，淡馬錫決定認賠出清，台積電ADR股價隨即反彈上攻，一路至80美元左右。

謝金河在臉書以《令全世界投資家迷惑的「中國故事」！》為題，表示Newton Investment著名的地緣政治總體分析師Richard Bullock選舉前夕到訪，兩人暢談半導體去台化、中港投資等議題。

謝金河指出，過去30年來，「中國故事」是華爾街最吸引人的投資焦點，馬雲、馬化騰的故事令全球傾倒，孫正義大起，買遍世界，也是從阿里巴巴開始，新加坡淡馬錫這些年要風得風，也是因為馬雲串起投資鏈。

但近年馬雲下去了，孫正義的軟體銀行、願景基金把過去幾年賺的全部回吐，而淡馬錫去年在補教業等中企投資賠大錢，今年手氣也很背，投資FTX約2.75億美元(約85.25億元台幣)全泡湯，且之前高價買台積電ADR，也在巴菲特大買之前，全部賣在最低點。

今年又到歲末，外國投資機構規劃新年度投資方向，但2017年起把深、滬、港股市列為逢低買進的目標，理由都是跌幅已深，但恒指卻從33484點跌到14597點。那些每年都是機構法人必買的大型企業，從阿里、騰訊、小米、美團、快手、嗶哩、百度、京東等，跌幅都在70%~90%之間。

有鑑於此，謝金河提醒，中國大陸是政治市，當政治統治者思維改變，上層建築會改變下層建築，鄧小平改革開放結束，很少人深入了解20大中的「按勞分配」，「禁止資本無序擴張」，加上「不鼓勵資本市場投機牟利行為」。華爾街資本家不憧體制，易陷迷思。

（旺得富理財網 李宗莉）

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