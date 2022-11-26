一場空！沙國主帥否認王室贈全隊勞斯萊斯

沙烏地阿拉伯爆冷在C組小組賽戰勝阿根挺，除了宣布全國放假1日慶祝，外媒報導全隊每人都將獲王室贈送一輛勞斯萊斯「幻影」汽車，價值至少46萬美元（新台幣1,423萬），還可以讓他們自挑顏色。不過總教練雷納（Hervé Renard）、前鋒阿薛利（Saleh Alshehri）在記者會正式否認此事。

記者用英文詢問：「你們真的每人可以獲贈勞斯萊斯？如果是真的，你個人想要選擇什麼顏色？」阿薛利笑著說：「那不是真的。」記者直呼好可惜，結果「幻影」仍是幻影而已。阿薛利再度微笑點頭，表示他們的任務還未結束呢。

阿薛利補充說：「我們在此只是要努力為國爭光，這是我們最大的成就。」總教練雷納說：「我們只贏了1場比賽，我們還有更多重要比賽，希望贏得更多。那些報導不是真的，我們現在只踢了1場比賽。」

1994年世足賽，沙烏地阿拉伯首度參戰就在小組賽1比0戰勝比利時，成功晉級16強。當時踢進致勝球的前鋒阿歐維朗（Saeed Al-Owairan）真的有獲贈名車。因此這次沙國若晉級16強，想拿到勞斯萊斯或許也不是夢。沙國下一場比賽將對戰波蘭，若贏球就可穩拿16強門票。

（中時新聞網 盧品青）