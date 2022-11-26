美股漲跌互見 這檔單周急漲逾6成最狂

美股周四感恩節假期休市後，周五僅開市半日。投資人密切關注美歐年度購物重頭戲「黑色星期五」銷售數據，一窺高通膨和經濟增速放緩對家庭支出的影響，美股四大指數終場互有漲跌。

道瓊工業指數終場上漲152.97點，或0.45％，收在34,347.03點。標準普爾500指數下跌1.14點，或0.03％，收在4,026.12點。以科技股為主的那斯達克指數下跌58.96點，或0.52％，收在11,226.36點。費城半導體指數下跌35.153點，或1.26％，收在2,751.271點。

明星科技股齊跌，Meta跌0.7％，亞馬遜跌0.76% ，蘋果和網飛跌約2％，微軟漲0.5％後轉跌，谷歌母公司Alphabet跌1％，特斯拉最深跌1.4％，收盤跌0.19% 。

晶片股也普遍下跌，費城半導體指數跌1.26％，從逾一周低位回落。英特爾跌逾1％，AMD跌1.7％，輝達跌1.5％。

日前拋出售震撼彈的曼聯，表現最搶眼，盤中股價一度升22.1％，收盤漲12.8％，收報21.21美元，成交8億美元，罕見登上20大成交榜。曼聯股價飛升，一周累計急升62.8％。

台股ADR部分，台積電ADR下跌0.7%；日月光ADR跌 1.69%；聯電ADR跌 2.27%；中華電信ADR上漲 2.34%。

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