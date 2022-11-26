美元指數 下探逾3個月低點

美國聯準會（Fed）上次會議紀錄釋出最快12月例會就會放緩升息，美元資產反應激烈，美元指數下探逾三個月低點，10年期公債殖利率則回落至七周最低。

美國金融市場周四逢感恩節休市，周五則提早收盤，市場交投清淡，但投資人依然最關注疲弱美元的動態。

追蹤美元對六大對手貨幣表現的美元指數周五亞洲匯市最低一度探至105.69，創8月12日以來新低，稍後雖拉升至106的平盤附近，但周線仍跌超過1％。

美元對英鎊最低貶至1.2125美元，創逾三個月最低，周線跌幅將近2％；美元對歐元則下探1.0426美元，逼近上周創下的四個多月低點。

Fed本周稍早公布11月的會議紀錄，內容顯示「大多數決策委員都贊同很快就可以放緩升息的步調」，會議紀錄公布後加重美元跌勢。

美國利率期貨盤顯示，投資人目前預估美國這波升息循環的利率高點約落在5％出頭，12月14日決策例會只升2碼的機率高達近7成。

Fed從3月起連番激進升息，加上市場對於Fed此波升息循環的終端利率預測大幅上修，促使美元一路飆漲，儘管近期回落，但美元指數迄今總計強升10％。

澳洲國民銀行外匯策略部門主管艾崔爾（Ray Attrill）表示，「由於整個市場的投資氛圍連三天對風險資產有利，我認為這是美元走貶的主因。」

相較之下，歐洲央行（ECB）公布10月會議紀錄則顯示決策委員仍擔心歐元區通膨居高不下的問題，艾崔爾指出，「歐元區下周會公布最新的通膨率，若數據高於預期，那ECB下次例會可能還會再升息3碼。」

美國10年期公債殖利率周五亞洲盤滑落至3.65％，創10月5日以來最低，2年債殖利率則同步拉回至4.424％。

野村首席日本總經策略師松澤表示，「市場越來越多人都認為債市長期殖利率高點已過，行情也慢慢反應Fed即將停止升息。」