兩樣情!黑五消費美獨撐大局 歐減近2成

25日為美歐年度購物重頭戲黑色星期五，但根據一項9國調查指出，今年因通膨使生活成本大增，今年歐洲消費者黑五期間的花費將減少接近2成，美國民眾獨撐大局，消費估增6％。

波士頓顧問集團（Boston Consulting Group，BCG）本月公布針對包括澳洲在內的9國消費者調查報告。結果顯示，在歐洲國家中，以英國消費者今年黑五期間緊縮開銷程度最大，估計減少支出約18％，法國與德國各削減15％的花費，西班牙則縮減13％。

此份調查的9國之中，美國消費者一枝獨秀，是唯一預期今年花費更多的國家，預計支出增幅約6％。

近期全球經濟前景轉為黯淡，其中歐洲因俄國入侵烏克蘭而首當其衝，面臨經濟挑戰以及能源價格飆漲的困境。英國預算責任辦公室（OBR）上周提及，該國經濟已陷衰退。

另外，根據GlobalData for VoucherCodes的研究，英國人在黑五周末（11月25～28日）將支出87億英鎊（3,326億台幣），較去年增加0.8％，惟若經過通膨調整，其實為大幅萎縮。

BCG執行董事與合夥人迪絲勒（Jessica Distler）表示，「對於實體與線上零售商而言，黑色星期五是年度關鍵時刻，業者們才剛走出疫情低谷，現在又得面對許多消費者非必要開銷縮水」，受此影響，零售商可能延長折扣到整個月，藉此提振買氣。

根據英國支付處理商Barclays Payments資料，到黑色星期五當天止的一周，英國交易量年增3.8％。該公司商業解決方案部主管莫里絲（Kristy Morris）周四表示，這意味購物者傾向分散耶誕節採購，「有些可能是將部分耶誕節購物提前進行，如今消費者更精打細算」。

另一方面，專家呼籲人們在今年假期時節格外留心折扣的優惠陷阱。資安機構Sans Institute英國與愛爾蘭部門主管John Davis提及，線上駭客特別會在折扣季炒熱度，一些面臨壓力的消費者更容易上當。

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