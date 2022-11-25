美鐵路罷工引爆經濟炸彈？他曝前7天鉅損

美國鐵路運輸系統準備在12月9日發動大罷工，總統拜登表示，政府已參與相關勞資談判，以期避免罷工，但他本人未直接介入。諮詢公司安德森經濟集團（AEG）分析，光是鐵路罷工首周就可能令經濟損失10億美元。

AEG估計開始罷工前三天，美國工人與消費者就可能面對近2.5億美元潛在損失。因為在運輸系統罷工裡凡牽涉到鐵路部份，就會成為代價最昂貴和中斷運輸的重大事件而衝擊經濟。

其指出全美鐵路罷工對經濟造成的影響，包括鐵路工人薪資損失，和關鍵零件無法出貨而影響部份產業，從而拖累工業生產放緩。最容易受影響的產業包括乙醇、零售和農業。

美國零售業領袖協會（RILA）呼籲政府出手干預，以避免一場人為經濟災難。

AEG評估鐵路罷工的首日，可能令經濟損失高達6,000萬美元，包括貨運損失3,090萬美元、長途客運列車中斷的380萬美元、和鐵路工人薪資損失的2,500萬美元。

這些損失計算尚未包含鐵路公司的投資人與管理層所得的損失，和波及其他產業所造成間接性影響與損失。

AEG強調罷工拖愈久，經濟損失就愈大。其估計加上農產品的損失，和食物因運送延誤而損壞，罷工第二和第三天，每天經濟損失會各自增加至9,100萬美元。

專家估計鐵路罷工會令全美約30％貨物運輸停頓而引發通膨，影響能源、農業、製造、醫療看護和零售等產業。

目前四大鐵路工會已投票否決跟各鐵路公司所達成的暫時性協議。若雙方未能達成新勞資合約的協議，就準備聯合在12月9日發動大罷工。

外界預期國會可能強迫四大工會接受資方提出的和解協議，或延長勞資雙方的冷靜期以避免全國性大罷工。但目前勞資雙方有重大分歧，尤其是對有薪病假的立場。工會批評鐵路公司的病假和出勤政策，以及缺乏短期帶薪病假。工會要求享有15天帶薪病假，而鐵路公司只同意多提供一天事假。

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