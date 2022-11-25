穆斯克看推特前景 曝亞洲這國是理想市場

外媒報導指出，全球首富穆斯克（Elon Musk）本周在推特（Twitter）內部會議上透露，推特的理想市場並非美國，而是活躍用戶比例較高的日本。

美國科技媒體《The Verge》引述知情人士報導，穆斯克21日在推特的全體會議上表示，目前看起來，推特是以美國為中心，但如果有選擇的話，推特應該以日本為中心去營運。

他補充解釋道，日本的人口數僅有美國的三分之一，但日本的推特活躍用戶卻與美國大致相同，就比例來看，推特在美國市場僅有23%的份額，但在日本市場卻握有47%的占比，穆斯克認為，日本大量民眾使用推特，這樣的理想情況應拓展至每一個國家。

據統計平台Statista的數據，截至今年1月，推特在美國有7,690萬名用戶，是該公司在全球最大的市場，而日本則是以5,895萬名用戶位居第二。穆斯克建議，推特應分散營運，在日本、印度、印尼和巴西等地區建立工程團隊，儘力讓全球每個國家都如日本一樣高頻率地使用推特。

《NextShark》報導指出，由於日本曾於2011年經歷311大地震，自此之後推特在當地的人氣直線攀升，東京大學媒體研究教授卡爾林（Jason Karlin）對此分析道，當危機持續的時間過長、恢復工作也需要耗費大量時間時，民眾便將推特視為是獲取即時訊息的有效管道；此外，由於日本人較不願意在公共場合表達其感受及意見，推特的匿名性遂成為一大優勢，讓其收穫廣大使用者。

延伸閱讀

穆斯克接掌推特是非多 名人也釀出走潮

穆斯克大裁員後 科技公司向推特員工招手

穆斯克承諾 替推特找新執行長