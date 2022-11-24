英特爾之後 超微晶片也喊漲 最高漲25％

美晶片大廠超微（AMD）近日通知供應鏈客戶，為因應生產成本高漲，明年初起將調整旗下賽靈斯部分FPGA（現場可程式化閘陣列）產品價格，漲幅最高達25％。這是繼英特爾之後，最新一家宣布調漲產品售價的晶片商。

超微今年稍早完成以490億美元收購FPGA龍頭賽靈思（Xilinx）的交易案，目的在於結合兩家公司資源打造最先進的FPGA晶片，同時提升自家競爭實力。

但據外媒報導，超微本周聯繫供應鏈客戶並傳達旗下賽靈斯FPGA部分產品漲價消息。

超微宣布，自2023年1月9日起，除Versal系列這次不漲價外，賽靈思其他產品全部漲價8％，Spartan 6系列漲幅更達25％。

超微在發給供應鏈客戶的信中指稱，新冠疫情帶來的供應鏈問題是此次漲價主要因素。全球供應鏈受阻、運輸航線大亂，加上客戶需求持續高漲，導致晶片供應短缺，他們的訂單大量積壓、生產成本提高。儘管目前狀況已有改善，但漲價在所難免。

超微在信中亦證實，客戶必須等待更久時間才能拿到產品。其中，賽靈思16nm UltraScale+、20nm UltraScale系列與28nm 7系列的交貨時間將延後20周，推估最快明年第二季末送抵。45nm Spartan6系列與7nm Versal系列則維持原本交貨期。

事實上，超微並非唯一一家遭遇供應鏈困擾的晶片製造商。早在今年7月時，英特爾便聯繫客戶通知調漲FPGA產品價格，但明年第四季才會開始漲價，確切日期是明年10月9日起。

高階FPGA晶片產品主要用於高價值產業，例如航太、國防、數據中心、視訊與影像處理、汽車，以及其他動用複雜高速運算的領域。