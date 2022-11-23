憂金融風險 Fed紀要曝有望放緩升息步伐

美國聯準會於23日公布11月會議紀要顯示，大多數官員皆同意，很快就會到適合放慢升息步伐的時間點，不過他們對於抗通膨的進展仍較悲觀。

聯準會於本月初的利率決策會議後宣布四度升息3碼，市場普遍預期，聯準會將會在12月放緩步伐，屆時將會升息2碼。本次的會議紀要也反映了過去幾周聯準會官員的言論，即未來有望見到較小幅度的升息。

紀要中寫道，「放慢升息步調可讓聯邦公開市場委員會（FOMC）評估就業最大化和物價穩定等目標的進展」，由於貨幣政策對於經濟和通膨會產生滯後效果，因此上述的評估至關重要。

雖然該份會議紀要暗示未來將採取較緩和的舉措，但聯準會官員認為，截至開會前仍未看到通膨緩解的跡象。部分決策官員擔心，若持續以同樣激進方式推進貨幣政策，恐會使金融體系面臨風險；另外幾位官員則認為，應該等到通膨壓力明顯減緩後再放慢升息步伐。

會議紀要中寫道，本次升息循環的利率終點可能高於聯準會此前的預期。過去幾周，聯準會官員數度強調持續對抗通膨的必要性，分析師預估，升息循環將在明年初告終，屆時利率終點將會落在4.75%至5%的區間。

儘管聯準會官員認為通膨方面的努力尚未取得進展，不過近期的通膨數據有回落，根據美國早前公布的報告，10月消費者物價指數（CPI）年增率報7.7%，低於市場預期的8%，也較前值8.2%大幅回落，更是寫下今年1月以來的最小增幅；剔除食品和能源成本的核心CPI年升6.3%，低於市場預期的6.5%與前值6.6%，顯示物價漲幅趨緩。

聯準會官員近幾周陸續發表言論指出，他們對於這些經濟報告抱持積極態度，不過他們需要看到更多進展，才能考慮放鬆貨幣政策。

（工商時報 呂佳恩）

終端利率會高於原先預期

美國聯準會（Fed）23日公布11月1-2日會議紀錄，提到Fed官員大致上有「近期」放緩升息的共識，而終端利率會高於原先預期。

根據會議紀錄，從經濟擴張減速，就業市場略為鬆弛，Fed官員看到抗通膨有初步進展，因此他們大多判定，近期放慢升息步調沒什麼不妥。

部分決策官員指出，放緩升息讓聯邦公開市場委員會更能好好評估抗通膨的進展，降低金融市場動盪的風險。也有官員聲稱，緊縮貨幣政策的累積性衝擊，超出將通膨率拉回Fed的2％目標所需，這方面的風險正在上升。

但另有一派主張別急著讓升息減速，除非貨幣政策明顯步入「限制性領域」，而且有更具體徵兆顯示通膨壓力大幅消退。

（工商時報 吳慧珍）

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