Fed紀要鴿聲響 美股收紅 特斯拉飆7%

聯準會23日公布11月會議紀要顯示，多數官員認為有望在未來幾個月放緩升息步調，「鴿」派內容帶動美國公債殖利率下滑，美國股市23日震盪走高。

道瓊工業指數微幅上揚95.96點或0.28%，收34,194.06點；標普500指數上漲23.68點或0.59%，收4,027.26點；那斯達克指數揚升110.91點或0.99%，收11,285.32點；費城半導體指數漲升29.60點或1.07%，收2,786.42點。

數據方面，標普全球（S&P Global）23日公布數據顯示，美國11月製造業採購經理人指數（PMI）初值為47.6，遠遜於預期的50以及前值50.4，服務業PMI則為46.1，同樣低於預期的48和前值47.8。

另外，美國上周首次申領失業救濟金人數報24萬人，不僅大幅超出預期的22.5萬人，也創下三個月新高；截至11月12日，持續申領人數則升至155.1萬人，高於預期的152萬人。分析師指出，雖然上述數據可能會被解讀為就業市場走軟，但也可能因為年底假日季到來，企業大多放緩招聘。

聯準會11月的會議紀要中提到，大多數官員皆認為，「放緩升息速度可能很快就具有適切性」，且內容指出，放緩升息腳步得以讓聯邦市場委員會（Federal Open Market Committee）更好地評估其目標的進展，諸如就業最大化和穩定物價等。

個股方面，花旗分析師麥可立（Itay Michaeli）23日將特斯拉的評級從「賣出」調升至「中性」，並且將目標價上調至176美元，他認為特斯拉的市值從去年11月的高位已回落逾6,000億美元，幾乎跌過頭了，此消息帶動特斯拉股價應聲大漲13.29美元，漲幅7.82%，終場以183.20美元作收。

主要科技股23日皆收紅，Google勁揚1.49美元，漲幅1.53%，收98.82美元；微軟上漲2.55美元，漲幅1.04%，收在247.58美元；亞馬遜揚升0.93美元，漲幅1.00%，收94.13美元；Meta上漲0.80美元，或0.72%，收報112.24美元；蘋果上揚0.89美元，或0.59%，以151.07美元作收。

台股ADR方面，台積電ADR下挫0.57美元，跌幅0.69%，收報81.97美元；聯電ADR挫跌0.04美元，跌幅0.53%，收在7.49美元；日月光ADR則揚升0.04，漲幅0.62%，收報6.49美元。

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