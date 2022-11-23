西方祭俄油價格上限 擬設60～70美元

針對俄國石油設價格上限的制裁措施，美國為首的七國集團（G7）及歐盟希望最快23日達成協議，擬設定在每桶60美元，也不排除設為70美元，將於12月5日正式生效。

歐盟27國大使訂於23日集會，尋求就俄國石油價格上限達成協議，27個成員國須一致同意。歐盟外交官周三透露，G7打算將俄國出口原油的價格上限設在每桶65-70美元。

歐盟成員國雖原則上支持此價格上限機制，還是有若干爭議尚待磨合，俄油要限制在什麼價位便是其中之一。波蘭和立陶宛等多國呼籲將俄油限定在更低的價格，波蘭官員就喊出設在每桶20美元左右。

烏克蘭總統澤倫斯基的首席經濟顧問尤斯坦科（Oleg Ustenko）表示：「若將價格上限設在60或65美元，站在我們盟國的立場，聽起來很合理，但從我們的角度來看，希望看到價格設得愈低愈好，那是邊際生產成本。」

美國方面則是認為即便要設價格上限，也要高到讓俄國願意繼續將石油賣到全世界。拜登政府官員將俄油在俄烏戰爭前平均每桶65美元左右的價位，視為設定上限的衡量標準之一。

G7、歐盟與澳洲等西方盟國，預定12月5日起對俄油祭出價格上限，作為制裁俄羅斯入侵烏克蘭的最新措施。而對俄國油品出口價格設上限，則等到明年2月5日再實施。

此史無前例的價格上限機制，旨在削減俄國石油收入，以免為其戰爭機器挹注財源，同時又能讓俄油繼續流向全球市場，避免油價飆漲。

歐美將就俄油價格上限達成共識的消息，一度帶動國際油價走高，倫敦布蘭特期油與紐約西德州中級原油期貨，周三早盤漲幅皆超過1％。但之後油價由紅翻黑，反見逾1％跌幅。

瑞銀集團（UBS）大宗商品分析師史陶諾瓦（Giovanni Staunovo）指出，G7擬將俄油價格上限，設在當前交易行情之上，導致國際油價漲幅吐回。以運往西北歐的俄羅斯烏拉爾原油（Urals Crude）為例，目前每桶62-63美元。

延伸閱讀

俄油價格上限箭在弦上 美提前公布指南

G7限制俄油價 美財長:樂見中印「撿便宜」