拜登打通膨用錯方法？這決定恐反噬美國

拜登錯了？這個決定恐反噬美國 連超級富豪都看不下去

即使美國10月消費者物價指數降溫，但不少專家認為，高通膨環境沒有那麼快終結，知名投資人、億萬富翁Bill Ackman就認為，高通膨、高利率會在數年內保持一定水準，且美國政府在疫情後段開始強調本土製造，全球化效益消失會讓產品價格無法下降，進而推高通膨。

Business insider報導，美國著名對沖基金Pershing Square 創辦人Bill Ackman就經濟現況發表看法，他認為聯準會不太可能將通膨率下降至預期的2%水準，並預估未來幾年的通膨率都會高於歷史平均。

Bill Ackman認為，高通膨與高利率會侵蝕企業現金流的價值，進而對股市估值造成壓力，「市場對於高通膨的消散與利率下降過於樂觀。」

不僅如此，Bill Ackman也提到，美國在新冠肺炎疫情後期開始強調美國在地製造，將生產轉移回當地，這會導致企業將更高的勞動力、租金及原料成本轉嫁給客戶，產品價格將會上漲，通膨很難會下降。

Bill Ackman補充說道，「我們今後將無法獲得補貼，過去幾十年來外包所產生的效益恐會消失。」此外，他也認為，全球工資上漲與轉型至再生能源所產生的高成本也是驅動價格飆升的重要因素。

（中時新聞網 郭宜欣）