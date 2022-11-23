俄油價格上限箭在弦上 美提前公布指南

七大工業國集團（G7）計劃自12月5日起針對俄羅斯石油祭出價格上限，美國財政部於22日提前公布了一份指南，內容概述企業未來該如何參與俄羅斯石油交易或融資，不過尚未公布初始價格上限。

在俄羅斯揮軍烏克蘭後，西方國家積極尋找對俄國施加壓力的方式，G7與歐盟計劃對俄羅斯石油祭出價格上限，以限制俄國獲利管道。歐盟目前正在與其成員國進行磋商，待歐盟內部取得共識後，歐盟、美國、英國將會進行協商，並公布俄油價格上限的初始價格，預計將於12月5日生效。

根據《華爾街日報》（Wall Street Journal）的報導，美國與歐盟正在討論是否將初始價格上限定於每桶60美元左右，不過也不排除設在每桶70美元。

美國財政部發布的新指南類似於英國早前發布的政策，概述了美國原油服務供應商如何在符合俄油價格上限的框架下，持續運輸12月5日以前裝載的俄羅斯石油。此外，該份指引給出了45天的寬限期，在美東時間12月5日凌晨12點01分以前裝載、且於1月19日凌晨12點01分以前在目的港卸貨的俄羅斯石油，將不會受到限制。

自12月5日起，G7國家將會要求國內企業，除非汽油價格低於他們設定的上限，否則不得提供海運服務給裝載俄羅斯石油的船隻。美國財政部官員透露，他們已經看到美國和歐洲市場漸漸轉向、遠離俄羅斯石油的跡象，美國預期，俄羅斯明年的原油產量將會下滑至每日140萬桶。

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