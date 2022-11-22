穆斯克大裁員後 科技公司向推特員工招手

全球首富穆斯克（Elon Musk）接手推特（Twitter）後大規模裁員，其強硬作風引發員工離職潮，不過反而成為其他科技公司招攬人才的大好時機，包括HubSpot和CoderPad等企業皆趁此機會向離開推特的員工招手。

穆斯克10月完成收購推特後，解雇了大約3,700名員工，並推出推特2.0（Twitter 2.0）計畫，要求員工長時間高強度工作，強勢作風引發許多員工反彈，包括推特法國分部負責人維耶勒（Damien Viel）也於20日發文表示「一切都結束了」，並向路透社證實他將離開推特。

若干美國科技公司因此將此視為大好機會，可以招攬富有經驗的工程師，軟體公司Hubspot便是一例。Hubspot的人資長柏克（Katie Burke）透過社群貼文抨擊穆斯克作為企業領導者，卻不願接受批評，柏克也在文中寫道，「如果你想要一個可以表達不同意見的地方，HubSpot正在招聘」，該篇貼文短時間內便在LinkedIn上獲得了廣大的回響。

招聘軟體公司CoderPad也採取了類似措施，該公司執行長理查森（Amanda Richardson）發布了一封致推特前員工的信，不僅大力抨擊穆斯克禁止遠距上班的做法，也在信中挑明，「在CoderPad，我們相信你的技能可以說明一切，無關乎你坐在哪工作，也不是一周工作七天或一天工作18小時。」

科技企業陸續向推特前員工招手，在在顯示部分產業對於有經驗的工程師仍有強烈需求，市場分析公司Gartner在最近發布的報告中指出，在企業和政府高度追求數位化的今天，科技業的高流動率為技術人才創造了「競爭異常激烈」的市場。

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