市場靜待Fed會議紀要 道瓊樂漲近400點

市場等待聯準會即將公布的11月會議紀要，期待聯準會釋出放緩升息的消息，加上百思買（Best Buy）等企業的財報優於預期，激勵華爾街股市22日勁揚，標普指數收漲1.3%，自9月以來首次站回4,000點大關。

道瓊工業指數揚升397.82點，漲幅1.18%，收34,098.1點；那斯達克指數上漲149.9點，漲幅1.36%，收報11,174.41點；標普500指數上漲53.64點，漲幅1.36%，以4,003.58點作收；費城半導體指數上揚81.0點，漲幅3.03%，收在2,756.8點。

美國最大電子零售商百思買（Best Buy）於22日公布上季財報，季度營利優於分析師預期，且該公司上調明年財測，激勵股價大漲12.72%，帶動S&P零售業指數揚升1.21%；美國服飾品牌Abercrombie & Fitch和American Eagle也在發布財報後分別飆漲21.65%和17.88%。

政經方面，外媒引述知情人士指出，七大工業國集團（G7）有望在近期宣布俄羅斯石油價格上限，各國代表將於周三舉行會議，預計會討論將油價上限訂在每桶60美元左右，取得共識後將於12月5日生效。

在聯準會公布11月會議紀要前夕，堪薩斯市聯邦儲備銀行總裁喬治（Esther George）22日表示，許多家庭仍有大量閒置的儲蓄，因此聯準會可能需要將利率提高至更高的區間，且維持更長時間，方能成功地緩和消費者需求，以進一步降低通膨。

市場靜待聯準會的會議紀要，2年期美債殖利率降至4.523%，10年期美債殖利率則回落至3.758，帶動科技股強勁上漲，Google勁揚1.50美元，漲幅1.57%，收在97.33美元；蘋果揚升2.17美元，或1.47%，以150.18美元作收；Meta上漲1.58美元，漲幅1.44%，收111.44美元；微軟揚升2.98美元，或1.23%，收245.03美元；亞馬遜 上揚0.74美元或0.80%，收報93.20美元。

台股ADR方面，台積電ADR大漲2.61美元，漲幅3.27%，收報82.54美元；日月光ADR揚升0.18美元，或2.87%，收在6.45美元；聯電ADR上揚0.19美元，或2.59%，以7.53美元作收。

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