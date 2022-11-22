拜登封殺令搞垮盟友！南韓晶片出口雪崩 重創經濟命脈

美國商務部7日對中國祭出新一輪晶片出口管制，導致南韓經濟命脈晶片業損失慘重，根據南韓關稅廳發布的數據，南韓11月前20天出口額較去年同期大減16.7%，若以品項區分，南韓的經濟命脈、作為出口主力的半導體業出口下滑29.4%。

根據韓聯社報導，南韓11月前20天出口總額332億美元，與2021年同期的398億美元相比減少16.7%；進口額同樣下降5.5%至376億美元，出現44億美元貿易逆差。根據統計，11月前20天工作天數為15.5天，較2021年同期減少1天。

進一步從產品類別來看，受需求低迷及晶片價格走跌影響，晶片出口年減29.4%至52.8億美元。其他包括行動裝置出口額暴減20.6%至13.6億美元，鋼鐵製品年減18.8%至24.6億美元

從出口目的地來看，南韓對最大貿易夥伴中國出口年減28.3%，對台灣出口下滑23.5%，對日本及越南出口也分別下降17.9%以及14.4%。

值得注意的是，南韓10月出口額524.8億美元、年減 5.7%，創下2020年10月以來的首度年衰退現象。南韓2022年的累計貿易逆差也高達399.6億美元，比1996年所創下全年最高逆差紀錄多出193.4億美元，分析原因與能源進口價格飆升有關。

（中時新聞網 邱怡萱）