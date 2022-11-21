FTX破產危機火燒NBA 金州勇士慘挨告

加密貨幣交易所FTX的破產危機延燒至體育圈，FTX一名加拿大客戶於21日控告今年拿下NBA總冠軍的金州勇士隊（Golden State Warriors），認為他們以「欺詐性」的方式推廣加密貨幣交易。

金州勇士隊於去年12月宣布與FTX建立合作關係，由FTX 成為勇士隊官方合作的加密貨幣及NFT平台，雙方合作內容還包括勇士隊國際版權合作夥伴（International right partner），諸如LOGO、肖像權皆在此列。

不過在FTX破產後，曾與該交易所合作的對象陸續被告上法院。一名居於香港的加拿大公民Elliott Lam代表美國境外的FTX用戶向舊金山聯邦法院提出告訴，被告包括金州勇士隊、FTX創報人班克曼—弗里德（Sam Bankman-Fried）以及對沖基金Alameda Research的行政總裁埃莉森（Caroline Ellison）。

Lam指控，他認為金州勇士謊稱FTX 是「可行且安全的加密貨幣投資方式」，藉此方法欺騙民眾在FTX進行投資，Lam透露他在FTX損失了75萬美元，因此這項訴訟是要為美國境外的FTX客戶尋求損害賠償。

金州勇士已於上周暫停了與FTX相關的銷售活動，勇士隊發言人對於本次新聞表示，球隊不會就懸而未決的法律問題進行討論。

在FTX爆發破產危機後，若干體育名將因先前替FTX代言而被告，包括金州勇士的看板球星柯瑞（Stephen Curry）、美式足球球星布雷迪（Tom Brady）、女網名將大坂直美，與MLB洛杉磯天使隊的日籍球星大谷翔平。

同為NBA球隊的邁阿密熱火也於11日表示，他們將會放棄主場的FTX冠名，尋找新的冠名贊助商，目前已移除該球場的大型FTX招牌。

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