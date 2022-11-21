Fed重申抗通膨、陸疫情嚴峻 美股苦著臉

中國疫情反覆，削弱市場對於該國經濟復甦的期待，美國股市21日陷入低迷情緒，復以國際油價下挫，連累能源股暴跌，美股四大指數盡墨。

道瓊工業指數下挫45.02點，跌幅0.13%，收33,700.67點；標普500指數下跌15.35點，跌幅0.39%，收在3,949.99點；那斯達克指數挫跌121.55點，跌幅1.09%，以11,024.51點作收；費城半導體指數下挫48.2點，跌幅1.77%，收2,675.8點。

投資人持續關注聯準會官員對於未來貨幣政策的說法，市場普遍預估聯準會12月會放緩升息步伐，不過美國舊金山聯邦準備銀行總裁戴莉（Mary Daly）21日指出，現在排除任何選項都仍過早，屆時聯準會將在會議上考慮所有可能性，她也再度重申，她始終認為有必要將聯邦基金利率上調到4.75%至5.25%的區間。

克里夫蘭聯準銀總裁梅斯特（Loretta Mester）則表示，她對於對放緩升息一事抱持著開放態度，不過必須要有更多通膨緩解的跡象，聯準會才會停止升息，近期的經濟數據雖令人鼓舞，但這些進展仍只是開始，聯準會需要看到通膨穩步地下降至2%。

個股方面，迪士尼董事會20日宣布，將撤換執行長包正博（Bob Chapek），由去年底卸任的前董事長伊格（Bob Iger）回鍋擔任執行長，帶動迪斯尼股價上漲6.3%，來到97.58美元。

主要科技股21日普遍下挫，蘋果挫跌3.28美元，跌幅2.17%，收在148.01美元；Google下滑1.97美元，跌幅2.01%，收95.83美元；Meta下跌2.19美元，或1.95%，以109.86美元作收；亞馬遜挫跌1.68美元，或1.78%，收92.46美元；而微軟則逆勢上揚0.83美元，漲幅0.34%，以242.05美元作收。

台股ADR方面，台積電ADR挫跌2.34美元，跌幅2.84%，收79.93美元；日月光ADR下滑0.07美元，或1.10%，收報6.27美元；聯電ADR挫跌0.09美元，跌幅1.21%，收7.34美元。

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