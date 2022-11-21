都別吃！查爾斯禁止這美食上王室餐桌

英王查爾斯即將舉行登基後的首次國宴，以歡迎來訪的南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）和第一夫人莫采佩（Tshepo Motsepe）。而白金漢宮正忙著打點，但預料有一道菜絕對不會出現在菜單上。

據《美麗佳人》（Marie Claire）和《紐約郵報》（New York Post）報導，不單是這星期來自鵝、鴨身上的肥肝（foie gras）不會出現在國宴菜單上，只要查爾斯還在王位上一天，這道全球馳名的法國菜就可能永遠不會上王室餐桌。

善待動物組織（PETA）說，英國王室在給他們的信中證實，包括白金漢宮在內，王室全面禁吃肥肝。

信中寫道，「我能證實，王室內廷既沒採購肥肝，也沒在王室居所供應，這項政策沒有計畫改變。」而信上顯示，這是王室內廷總管強斯東-柏特（Tony Johnstone-Burt）11月10日署名發出的。

由於在肥肝的製作過程中，需要對鴨鵝強迫灌食，讓牠們產生脂肪肝，因此動物權活動人士認為太殘忍。據了解，長久以來，查爾斯一直反對吃肥肝。事實上，當重視環保的他還是威爾斯親王時，就禁止在名下所屬王室居所吃肥肝。

或許令人難以置信，但因新冠疫情衝擊，自從2019年時任美國總統的川普訪問以來，這是3年來第一次有外國元首訪問英國王室。屆時除了查爾斯和卡蜜拉外，威爾斯親王夫婦威廉和凱特也將扮演吃重的角色，以接待南非總統夫妻。

文章來源：King Charles Has Banned This Dish from All Royal Residences Guess this won’t be on the menu for this week’s state visit.

文章來源：King Charles bans foie gras from royal palaces

（中時新聞網 楊幼蘭）