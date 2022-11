都別吃！查爾斯禁止這美食上王室餐桌

英王查爾斯即將舉行登基後的首次國宴,以歡迎來訪的南非總統拉瑪佛沙(Cyril Ramaphosa)和第一夫人莫采佩(Tshepo Motsepe)。而白金漢宮正忙著打點,但預料有一道菜絕對不會出現在菜單上。

據《美麗佳人》(Marie Claire)和《紐約郵報》(New York Post)報導,不單是這星期來自鵝、鴨身上的肥肝(foie gras)不會出現在國宴菜單上,只要查爾斯還在王位上一天,這道全球馳名的法國菜就可能永遠不會上王室餐桌。

善待動物組織(PETA)說,英國王室在給他們的信中證實,包括白金漢宮在內,王室全面禁吃肥肝。

信中寫道,「我能證實,王室內廷既沒採購肥肝,也沒在王室居所供應,這項政策沒有計畫改變。」而信上顯示,這是王室內廷總管強斯東-柏特(Tony Johnstone-Burt)11月10日署名發出的。

由於在肥肝的製作過程中,需要對鴨鵝強迫灌食,讓牠們產生脂肪肝,因此動物權活動人士認為太殘忍。據了解,長久以來,查爾斯一直反對吃肥肝。事實上,當重視環保的他還是威爾斯親王時,就禁止在名下所屬王室居所吃肥肝。

或許令人難以置信,但因新冠疫情衝擊,自從2019年時任美國總統的川普訪問以來,這是3年來第一次有外國元首訪問英國王室。屆時除了查爾斯和卡蜜拉外,威爾斯親王夫婦威廉和凱特也將扮演吃重的角色,以接待南非總統夫妻。

文章來源:King Charles Has Banned This Dish from All Royal Residences Guess this won’t be on the menu for this week’s state visit.

文章來源:King Charles bans foie gras from royal palaces

(中時新聞網 楊幼蘭)