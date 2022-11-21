美共和黨眾院領袖:當選議長設中國委員會

美國眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）於20日指出，拜登（Joe Biden）政府對抗中國的力道仍不足 ，若他成功當選眾議院議長，將會設立中國問題特別委員會。

美國與本月稍早舉行期中選舉，共和黨以些微優勢取得了眾議院的過半席次，而麥卡錫目前正在角逐眾議院議長之位。路透社20日引述消息人士報導指出，在共和黨的眾議院領導階層選舉中，麥卡錫以188票對31票擊敗了畢格斯（Andy Biggs）。

麥卡錫接受美國福斯新聞頻道（Fox News）訪問時表示，「在竊取智慧財產的方面，中國是第一大國。我們（共和黨人）將會阻止這種情況，不再允許拜登政府坐視不管讓中國做他們想對美國做的事。」

麥卡錫曾於2020年5月宣布設置「中國工作組」（China Task Force），以應對中國構成的威脅，他過去曾多次發聲，盼能在國會設立一個跨黨派的中國問題委員會，另一名共和黨眾議員蓋拉格（Mike Gallagher）本月稍早便曾指出，未來計劃設置的中國問題委員會，將會類似於目前中國工作組的升級版。

麥卡錫補充道，當選議長後，他會將部分民主黨議員逐出眾議院的主要委員會，包括眾院情報委員會主席謝安達（Adam Schiff）、情報委員會成員史沃威爾（Eric Swalwell）及外交事務委員會成員歐瑪（Ilhan Omar）。

此外，美國聯邦調查局（FBI）局長瑞伊（Christopher Wray）17日赴眾議院國土安全委員會作證時指出，中國政府在沒有適當協調的情況下，在紐約等全球各大城市設立「警僑事務海外服務站」，這些服務站於9月時遭人權組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）踢爆，其目的是向海外的中國公民或其親屬施壓，強迫他們返回中國接受刑事指控。

瑞伊透露，他對此感到相當擔憂，FBI也已經針對此問題展開調查。對此，麥卡錫則於20日表示，共和黨將會「阻止這些在美國的警察站」。

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