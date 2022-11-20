推特2.0員工不埋單 傳穆斯克進一步裁員

外媒引述消息人士報導，社群平台推特（Twitter）的大量員工拒絕接受穆斯克（Elon Musk）提出的「推特2.0」（Twitter 2.0）計畫，穆斯克因此考慮進一步縮編，最快將於本周一繼續裁員。

全球首富穆斯克於10月底完成收購推特，不久後旋即宣布裁掉半數員工，約為3,700人，穆斯克接著於上周向員工發出最後通牒，要求員工接下來必須長時間高強度工作，若不埋單就必須拿資遣費走人，據悉，約有1,200名員工因此選擇離職。

外媒報導指出，穆斯克於上周五（18日）已要求行銷與銷售主管惠勒（Robin Wheeler）及合作夥伴關係主管桑妮薇克（Maggie Suniewick）解雇更多員工，不過兩人皆拒絕了這項指示，也因此丟了飯碗。

知情人士透露，惠勒本月初便決定離職，不過由於穆斯克大規模裁員，導致數家主要廣告商陸續宣布暫停在推特上投放廣告，惠勒在他人說服下才選擇留在推特，並協助穆斯克與與廣告商之間進行溝通。惠勒與桑妮薇克目前均未對相關新聞做出回應。

外界擔憂，大量人員流失將導致推特的部分功能無法如常運作，19日便有推特用戶注意到，推特的自動版權警告系統疑似失靈，有名用戶使用數十條推文發布了《玩命關頭3：東京甩尾》的完整內容，將近一天後，推特才發現並將該帳戶停權。

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