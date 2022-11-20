2022卡達世足賽 不能錯過4大看點

4年一度的世界盃足球賽首次落腳阿拉伯世界，更是首次在北半球的冬天舉辦，2022卡達世足賽即將於台北時間21日凌晨0時開踢，究竟誰能舉起大力神盃，《中時體育》特別整理本屆4大看點，以饗讀者：

●1.最混亂的世界盃

世足前進新地區是好事，但中東酷夏高溫可達攝氏45度，主辦權怎會交給卡達？其實卡達申辦時承諾興建有空調的室內球場，讓世足按慣例於北半球的夏天舉辦，而非現在的年底方案。

但取得主辦權後，卡達與上屆地主國俄羅斯都被爆出行賄弊案，國際足總（FIFA）頭都洗了只能往前衝。室內球場後來因成本過高被捨棄，本屆世足被迫改到年底與歐洲職業聯賽撞期，加上蓋球場的剝削移工醜聞，注定這將是最混亂的一屆世界盃，前FIFA主席布萊特日前更坦承讓卡達辦世足是錯誤決定。

●2.傷兵缺席空前多

世界頂尖球星多效力歐洲職業聯賽，撞期肯定影響世足「星光」，衛冕軍法國的中場大將普巴、坎特都因傷缺陣，塞內加爾本周也宣布失去4屆非洲足球先生馬內，因傷無緣世足的球星人數可能是歷屆之最。

往年世足會在歐洲職業聯賽結束1個月後才開踢，小傷還能觀察，國家隊也有充裕時間訓練、踢熱身賽。這次歐洲主要聯賽打到世足開踢前1周才休兵，球星疲憊且各國整備時間受到壓縮，比賽精彩程度可能受到影響。

●3.他們的最後一屆

阿根廷隊長梅西表示這將是他的第5屆、也是最後一屆世足；葡萄牙隊長C.羅納多雖然尚未鬆口，但本季狀況不佳，最近更因炮轟母隊曼聯而成為眾矢之的，37歲的他喊出若世足奪冠「百分之百引退」，「最後一舞」的味道不言可喻。

其實不只是梅、羅絕代雙驕，巴西球星內馬也說會把卡達當成自己的最後一屆世足來踢，矢志奪冠，儘管他才31歲。而上屆金球獎得主莫德里奇已經37歲，能否在他最後一屆世足率領克羅埃西亞再創奇蹟，也令人期待。

●4.南美拚再捧金盃

歐洲國家從2006年起4連霸大力神盃，但本屆歐洲強權各有狀況，如法國公布26人正選名單後又折損兩人，彷彿連3屆世足冠軍於次屆小組賽出局的魔咒又要上身。且法國前鋒本澤馬贏得今年歐洲金球獎，歷來金球得主於該屆世足全都鎩羽而歸，反倒讓南美雙雄巴西、阿根廷成為奪冠熱門。

上一支舉起大力神盃的南美國家正是2002年的巴西，這次「森巴軍團」除了招牌的豪華鋒線，防守也相當均衡，問鼎空前第6冠的雄心不言可喻；而梅西去年率領阿根廷稱霸美洲盃，終於打破其國家隊無冕罵名，偏偏過去還沒有應屆美洲盃冠軍能夠稱霸世足，梅西必須打破這個魔咒。

●世足用球Al-Rihla

本屆世足用球Al-Rihla為阿拉伯語「旅途」之意， 以卡達文化、現代建築、標誌性的帆船和國旗為靈感來源。一共使用了20塊球面，其球面形狀靈感取自於卡達的沙丘，用多彩配色表達足球的包容文化，也是第一款僅採用水性油墨和水基膠的世界盃用球，新款拼塊形狀大幅減少浪費，實踐環保。

配合本屆啟用的半自動越位技術，Al Rihla的中心放置慣性測量單元傳感器，每秒會向操作室發送500次球的數據，可以非常精確的檢測出球點。

●吉祥物拉衣卜

本屆世足賽吉祥物「拉衣卜」（La’eeb），在阿拉伯語是「技術超群的球員」之意，設計意象來自阿拉伯文化中配戴的傳統頭巾。國際足總（FIFA）表示，「拉衣卜」來自吉祥物居住的平行世界，充滿冒險精神、好奇心與青春活力，會帶給所有人歡樂。

有趣的是，不同於吉祥物多取材自實體動物，拉衣卜今年4月亮相時，很多人不知道他是什麼東西，但其白袍無腳造型讓人聯想到電影「鬼馬小精靈」裡的鬼魂Casper，反而成為焦點。

（中國時報 李弘斌）

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