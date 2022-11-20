穆斯克幫忙重啟推特帳號 川普不領情

在超過750萬人網路投票贊成下，社群媒體公司推特（Twitter Inc）的新老闆穆斯克（Elon Musk）昨（19）日宣布，將恢復已經被禁超過1年的美國前總統川普推特帳號，不過川普同日稍早潑冷水，表示沒有看到要重返推特的理由，還稱推特「問題一堆」。

綜合路透社、美國有線電視新聞網（CNN）、美國全國公共電台（NPR）報導，酷愛發動網路投票的穆斯克18、19日又在個人推特針對是否恢復川普帳號發動投票，他簡單詢問「恢復前總統川普」，美東時間19日晚間結果出爐，顯示51.8%網友贊成恢復，48.2%不贊成，參與投票的網友超過1508萬人，換句話說，有超過750萬人投下贊成票。

投票結果出爐後，穆斯克又發布推文宣布：「人民已經發聲了，川普將被恢復，人民的聲音就是上帝的聲音。」

不過在開票前2小時，正在參加共和黨猶太聯盟（Republican Jewish Coalition）年度領袖會議的川普透過視訊表示，「沒看到任何理由」重返推特，指出仍將繼續使用自創的社群平台「真實社群」（TRUTH Social），稱真實社群的用戶參與度更好。

他更批評推特現在面臨假帳號等「一堆問題」，還不知道能不能挺過去。

不過川普也表示喜歡穆斯克這個人以及他買下推特，「他是與眾不同的人，我通常喜歡與眾不同的人」，「他很聰明。」

川普的最後一則推特貼文停留在2021年1月8日，他因為2020年總統大選期間及敗選後屢次留下大選被竊走等不實訊息遭到推特禁用帳號，推特當時宣布，礙於進一步煽動暴力的風險，永久暫停川普的帳號。

推特禁用後，臉書、Instagram、YouTube等社群媒體也相繼禁止川普帳號運作，如今推特將成為第一個恢復川普帳號的社群平台。

目前川普在「真實社群」擁有450萬粉絲追蹤。

文章來源：Elon Musk restores Donald Trump’s Twitter account

文章來源：Musk says Trump’s Twitter account to be reinstated after poll shows narrow support

文章來源：Elon Musk allows Donald Trump back on Twitter

（中時新聞網 吳映璠）

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