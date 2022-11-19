班克曼弗瑞德 跌落神壇

全球第三大加密幣交易所FTX驚爆財務危機，這個加密貨幣帝國瞬間崩潰瓦解，曾經出手拯救多家同業、被視為幣圈傳奇的FTX創辦人班克曼弗瑞德（Sam Bankman-Fried）也自神壇摔落。

班克曼弗瑞德（別名SBF）在加密貨幣領域有著巨星般的地位，過去贏得無數讚賞，曾被譽為幣圈救主、民主黨政壇新崛起的勢力，他還曾發下豪語，將成為全世界首位身價上兆美元的富豪。

時間回到2017年，SBF還是投資管理公司Jane Street分析師，有日他發現各平台的比特幣價格藏著賺錢的商機。相較於目前比特幣價格在各大交易所大致相符，但當時卻有多達60％的價差。SBF受訪時曾表示，他的直覺就是立即投入套利交易，在一個平台買進比特幣，在另個平台以較高價賣出，形容「這是垂手可得的果實」。

操作數月之後，班克曼弗瑞德辭去工作，創立交易公司Alameda Research，名稱源自他的故鄉—鄰近舊金山的阿拉米達（Alameda），他全力衝刺的同時，財源也滾滾而來，他提及公司有時一天就賺進數百萬美元。

自此開始，SBF的加密貨幣帝國不斷膨脹。

Alameda Research的成功讓SBF於乘勝追擊，2019年春他創立加密交易平台FTX，立即從其他加密公司獲得20億美元創投資金。

根據《富比世》估計，去年SBF的身價一度登上265億美元，當時加密幣價格也達到巔峰。即至今年3月，持有資產約160億美元。

FTX垮台對加密幣產業來說格外震撼，是因為班克曼弗瑞德曾扮演幣圈救主的角色。今年上半羅賓漢（Robinhood）財務吃緊，他立即出資相挺，入股這家網路券商。

此外，SBF還帶領FTX出資14億美元併購瀕臨倒閉的加密貨幣經紀公司Voyager Digital，這對Voyager帳戶持有人來說無疑是一大拯救，因該帳戶在破產後即遭凍結。

SBF帝國不斷擴張，影響力也伸入政治與流行文化圈。FTX曾與一級方程式（F1）車隊簽署贊助協議，另還買下邁阿密體育場冠名權。SBF曾矢志在本次民主黨選舉要捐出10億美元，雖然實際上只捐款3,980萬美元，但已是第六大政治捐款者。柯林頓曾受邀至FTX研討會演講，美式足球NFL天王球星布雷迪（Tom Brady）等名人，皆是投資FTX的金主之一。

身為全球第三大加密幣交易所，FTX在11月出現擠兌危機，勁敵幣安（Binance）原擬出手相救、收購FTX，但不久即反悔。自此之後，FTX兵敗如山倒，另還爆出Alameda Research與FTX帳目不清、動用客戶資金的問題。

父母皆為史丹福教授的SBF如今仍在巴哈馬（FTX總部所在），他將面臨民事與刑事訴訟。

FTX以及SBF創立的所有公司已聲請破產保護，他已辭去FTX執行長職務，一夕之間他的財產幾乎蒸發，據聞他正以4,000萬美元出售巴哈馬豪宅。加密貨幣圈的浮生如夢，在他的故事裡一覽無遺。